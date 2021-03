México queda fuera de 25 países más atractivos para invertir: Kearney

México permaneció fuera de la lista de los 25 países más atractivos para la Inversión Extranjera Directa, por segundo año consecutivo, de acuerdo con el índice Kearney. El índice de Inversión Extranjera Directa Kearney 2021 se mantuvo sin grandes cambios, en donde aparecen en los primeros lugares países como: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Australia, Italia, España; además de que se mantuvo China, Corea del Sur y Brasil, entre otros.

El director y socio de Kearney, Ricardo Haneine, explicó: "México es el segundo año consecutivo en que no está, y de acuerdo a nuestro índice es la tercera vez que sale del índice 2011, 2020 y 2021. Está marginalmente cerca, pero sigue sin calificar en la lista". La caída del atractivo "está muy ligado al pecado de esta administración, de no ver el sector energético como un sector moderno dinámico, que tiene que materializar toda la evolución hacia la sustentabilidad de energías limpias y donde todo el ejercicio que ha hecho México de sí aceptar inversiones porque no teníamos las tecnologías correspondientes en aguas profundas, es un factor fundamental", expuso.