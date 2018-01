México pierde extradición de cómplice de Duarte

MADRID, España, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El gobierno español negó la extradición de Javier Nava —señalado como prestanombres del ex gobernador de Veracruz, el ex priísta Javier Duarte—, al indicar que México no argumentó correctamente las acusaciones de "delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita".

Autoridades de España dijeron que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como única prueba de la implicación de Nava una orden de aprehensión de octubre de 2016 girada contra nueve personas en la que no se especificaba su papel concreto en la trama de corrupción de Duarte.

El falló fue el 18 de enero, pero la decisión se conoció este jueves.

La PGR rechazó que México no haya argumentado correctamente la acusación contra Nava y culpó al Ministerio de Justicia español del "error involuntario".

La noche de este jueves, informó que "formuló de nuevo la petición de extradición" por los mismos delitos.