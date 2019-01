"México no intervenir en Venezuela" AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión diplomática de México de no sumarse a las presiones del denominado Grupo Lima sobre el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El Primer Mandatario extendió un reconocimiento a los representantes mexicanos que ayer, en una reunión de miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, demandaron no intervenir en los procesos internos de Venezuela.

El Presidente López Obrador reiteró que la política exterior de su Gobierno está basada en el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países.

"No intervención y autodeterminación de los pueblos, por eso apoyo la decisión que tomaron los diplomáticos mexicanos en este encuentro de no firmar esa carta, porque no vamos hacer nosotros candil de la calle y oscuridad de la casa", comentó brevemente previo a abordar un vuelo en Ciudad Juárez, Chihuahua.