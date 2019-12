México no ha crecido lo deseado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que su administración todavía no tiene el crecimiento económico deseado, y presumió que no le han devuelto impuestos a nadie, ni a los patrocinadores de campañas políticas y ahora la distribución de la riqueza no solamente se queda en unas cuantas manos.

"Existe una mayor distribución de la riqueza, no se queda en pocas manos, llega a la mayoría de la gente, cumplimos un año y a diferencia de otros no hemos devuelto impuestos a patrocinadores de campañas políticas, no hemos privatizado bienes públicos ni hemos declarado la guerra a nadie, solo a la corrupción y a la impunidad. Hemos cumplido con todos los compromisos financieros", dijo.