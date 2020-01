México no está produciendo los suficientes medicamentos de calidad: Cofepris

El titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Solitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, salió en defensa del "decretazo" que el Gobierno elaboró en fast track para permitir la importación de medicamentos sin registro sanitario nacional.



"El llamado peyorativamente decretazo fue un acuerdo muy bien pensado, decidido a tomar, porque el país no está produciendo los suficientes medicamentos de calidad, seguridad y eficacia que la nación necesita. No los está produciendo y había muchas trabas para poder comprar medicamentos fuera de México", alegó el funcionario.

Entrevistado luego de reunirse con senadores, Novelo Baeza aseguró que había "una especie de intención de privilegiar a la industria farmacéutica nacional, no a toda" que producía medicamentos con eventuales riesgos de exponer al pueblo a un riesgo sanitario.

"Hay una industria nacional pulcra y cumplidora de las normas, pero no podemos exponer a ningún ciudadano a un producto que no cumple con la normatividad", sostuvo.

"¿Qué implicaciones tiene el hecho de que los medicamentos adquiridos en el extranjero no estén en el registro sanitario nacional?", se le preguntó.

"Unos años atrás se hizo un acuerdo unilateral donde México, en caso de política de salud o una contingencia podría traer medicamentos que fueran de la Unión europea, EU, Canadá, Suiza Australia; eso sí maniataba al Gobierno presente para traer los medicamentos que están haciendo falta o que podrían hacer falta, el abasto. Estamos ante la sombra de desabasto como muchos países del mundo", respondió.

Novelo Baeza explicó que el problema de desabasto en medicamentos oncológicos es que el fármaco, la materia prima, la mayor parte de ellos se fabrica en China y en India, y factores naturales dañaron una de las plantas e hizo desabasto del fármaco.

"¿La sombra que provocó el decretazo?", se le planteó.

"No, porque no hay desabasto. Estamos en los límites, pero no hay desabasto. Y no es un decretazo. Es un acuerdo presidencial".