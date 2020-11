México no comprará vacuna hasta tener red de ultracongelación: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que ni México ni otro país del mundo cuenta con una red de "ultracongelación" para distribuir millones de vacunas contra Covid-19 que fabrica la empresa Pfizer, por lo que a pesar de que exista una carta de intención de compra, el gobierno mexicano no adquirirá nada si no cuenta con la infraestructura necesaria.



"México no tiene una red de ultracongelación, como no la tiene ningún país del mundo, Estados Unidos que es el país donde existe esta compañía que es Pfizer en la que se desarrolló la vacuna tampoco tiene red de ultracongelación. La vacuna de la que hablamos tiene una tecnología muy diferente a cualquiera y requiere que el producto esté congelado a 70 grados por debajo de cero".

Agregó que la vacuna debe permanecer en congelación continúa y, una vez que se saque, debe usarse en máximo cinco días, de lo contrario pierde eficacia. El funcionario enfatizó que si se tratara de un par de dosis, la ultracongelación no sería un reto, pero distribuir millones de vacunas se convierte en una dificultad.

"Si hablamos de una sola dosis o un puñado de dosis, esto no sería un reto, porque en 5 días hay tiempo suficiente para distribuirlas y usarlas, pero cuando hablamos de millones de dosis y pensamos que es indispensable que haya equidad en distribución entonces tenemos que considerar al país en su conjunto, donde debería haber capacidad de llevar esta vacuna, es un reto muy grande, la OMS ya lo ha expresado a todos los países, si es que quieren utilizar esta vacuna deberían considerar que no deben adquirirla a menos que haya una red, no de refrigeración, sino ultracongelación".

El subsecretario comentó que si bien Pfizer está considerando brindar cajas de ultra congelación, estas no serían suficientes para acercar la dosis a todas las poblaciones y que tampoco es viable invertir en este tipo de tecnología sin antes considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna en particular.

"Lo que está haciendo México es considerar los beneficios potenciales de tener esta vacuna, respecto a inversión y no solo en términos de dinero sino de tiempo y personal que se necesitaría para tener la capacidad de usar esta vacuna en un tiempo razonable, es lo que está en revisión, estamos en conversaciones con Pfizer, se firmó una carta de intención con respecto a estas vacunas, pero no se han firmado contratos y una consideración importantísima para firmar o no los contratos depende de que sea realista la posibilidad de garantizar este sistema de ultra congelación que nos permita llevar en tiempo, forma y con las condiciones adecuadas este producto", destacó.