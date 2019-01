México no acogerá la Serie del Caribe

Ciudad de México

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), Omar Canizales, descartó que México vaya a recibir la sede de la Serie del Caribe que se encuentra en suspenso por la crisis política que atraviesa Venezuela.

El directivo señaló que los nueve días que existen entre hoy y el 2 de febrero (inicio de la Serie), es poco tiempo para rescatar un certamen de tal envergadura.

Hoy viernes se tomará la decisión pero de entrada Canizales descartó a México.

"Nosotros no creemos que sea lo más conveniente traer por tercer año consecutivo la Serie del Caribe. Ayer y hoy evaluamos la situación. Mañana (hoy) tendremos determinación pero solo hay tres opciones: Que la Serie se mantenga en Venezuela, que encontremos una sede alterna que no sea México o que en definitiva se cancele", declaró Omar Canizales.

Canizales reconoció que recibió una llamada de la directora de Conade, Ana Gabriela Guevara, a la que le explicó que por el momento no era conveniente que la LMP se hiciera cargo del clásico del caribe.

El presidente del circuito veraniego de beisbol de nuestro país recordó que hace un año Jalisco entró de emergencia para adoptar la Serie y sostuvo que aunque tuvieron seis meses para hacerlo, resultó complicado por la premura.

"Le agradezco mucho a la directora de Conade su disposición, pero por ahora no. Organizar una Serie del Caribe no es un tema menor, no es sólo traer aficionado. El costo es altísimo, se paga todo. Los equipos no pagan nada. Nosotros lo hemos hecho muy bien y no queremos que por rescatar alguien más, quedemos mal. Tenemos en el 2021 una responsabilidad con Mazatlán y no queremos improvisar".

La Serie del Caribe está programada para disputarse del 2 al 8 de febrero en Barquisimeto y no mucho margen para retrasarla porque el convenio de Winter Leagues con Ligas Mayores, prohíbe actividad posterior al 10 de febrero.