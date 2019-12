"México no aceptará cambios sobre acero y aluminio"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Senado acordaron este domingo informar a Estados Unidos las "líneas rojas" en las que México no aceptará cambios al T-MEC, entre ellas, la obligación a que el 70% del acero y el aluminio sea proveniente de la región de Norteamérica para ser susceptible de quedar exento de impuestos.

Tras un encuentro que se prolongó durante casi dos horas, encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con las Comisiones de Relaciones Exteriores, Primera y Segunda del Senado de la República, se establecieron las "líneas rojas" en las que México no transigirá para cerrar el T-MEC.

El canciller detalló que dos propuestas son inaceptables: incluir este nuevo requisito sobre el acero y el aluminio, y a cumplirse en 2020, así como la posibilidad de inspecciones directas o la presencia de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano para verificar el cumplimiento de empresas en materia laboral.

Respecto al acero y aluminio se había propuesto que el 70% del acero y aluminio que se emplee en los países asociados provengan sólo de la región de Norteamérica "y que pudiera ser desde lo que se llama la fundición originaria del acero. México les había compartido que traería problemas.

"Después de esta reunión les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa obligación entre en vigor en el momento en que el T-MEC sea ratificado, sino que tendría que ser con un plazo de más de 5 años, en caso contrario no lo aceptaríamos.

En el caso del aluminio "no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio que es la bauxita, entonces nos podría en una desventaja, por lo tanto no es de admitirse en el caso del aluminio ningún plazo".

En cambio, Ebrard Casaubón explicó que si se responderá favorablemente sobre el establecimiento de paneles para solución de controversias –incluidos temas laborales u otros- y la incorporación de temas de medio ambiente, pues estos son acordes a tratados firmados por México y eso obligaría a Estados Unidos a su aceptación.

En el tema de biomedicamentos y tiempo para su protección, México ha adoptado diversas alternativas, "veremos cuál se adopta para que sea más ágil y los tiempos de protección no sean tan extendidos, por lo que no habría inconvenientes", dijo.

Estos son, expuso, exclusivamente los temas que están en la mesa, "no hemos admitido ningún otro tema porque 90 % del T-MEC o quizá más, no está sujeto a discusión o negociación, lo que vamos a tener es un addendum y este será con estas líneas rojas", indicó el canciller.

Ebrard Casaubón destacó que la reunión fue una consulta de la Cancillería al Senado, y se trata de la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza para un tratado de la dimensión del T-MEC.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, destacó que en el encuentro el subsecretario para América del Norte y negociador del T MEC, Jesús Seade,

"nos ha expresado detalles de su dificultad en la negociación" y todos los grupos parlamentarios fijaron su posición.