México negocia con EU en la Casa Blanca

Jartum Norte, Sudán.

La delegación del Gobierno mexicano encabezada por el Canciller Marcelo Ebrard arribó a la Casa Blanca para su reunión bilateral con el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde abordarán el amago del Presidente Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.



De acuerdo con el vocero de la Embajada de México en Washington, Victor Arriaga, Ebrard y la Embajadora de México Martha Bárcena ingresaron a la residencia presidencial estadounidense antes de las 14:30 horas tiempo de México, aunque lo hicieron por una puerta lejos de la prensa.



"Estamos optimistas, pero vamos a encontrar un plan sobre el que se pueda trabajar", dijo a la cadena CNBC la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, al ingresar a la Casa Blanca en un grupo separado por la calle 17 en Washington.



De acuerdo con información de la Administración Trump en el encuentro de hoy en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca participarán además de Pence, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Representante Comercial, Robert Lighthizer; el Gobierno mexicano dijo esta semana que también estaría el Secretario interino de Seguridad Interna, Kevin McAleenan.

Trump se ha comprometido a imponer un arancel del 5 por ciento a todos los bienes desde México a partir de este lunes y aumentar el impuesto al 25 por ciento para octubre si México no impide la entrada ilegal de inmigrantes a Estados Unidos.



Ayer, Trump dijo que era más probable que se impongan los aranceles, pero este miércoles el Mandatario dijo que creía que México estaba listo para hacer un trato para evitar que los aranceles entraran.



"México, ya saben, quiere hacer un trato", dijo Trump durante su viaje en Irlanda. "Tienen toda su delegación en este momento y probablemente vayan a la sede de la Casa Blanca para negociar con nuestra gente".



También estaba programada la asistencia del Secretario de Estado Mike Pompeo y Robert Lighthizer, el Representante de Comercio de los Estados Unidos.



El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, también dijo hoy que los aranceles podrían no entrar en vigencia porque Washington ahora tiene la atención de México en el tema.



"Creemos que estos aranceles podrían no tener que entrar en vigencia precisamente porque tenemos la atención de los mexicanos", dijo Navarro a CNN.