México: Multan a partido MC por apoyo de influencer

El Consejo General del INE aprobó, con 8 votos a favor y 3 en contra, las multas de 55 millones de pesos (unos 2,75 millones de dólares) para MC y de 448.946 pesos (unos 22.447 dólares) para García, gobernador electo del estado de Nuevo León, en el norte del país, por no reportar la propaganda de su esposa, Mariana Rodríguez, en redes sociales.

El organismo electoral estableció que Rodríguez ocultó la verdad sobre los servicios de publicidad y marketing digital que hizo a beneficio de su esposo, que salió elegido en los comicios. Asimismo, la autoridad determinó una multa adicional de 28 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares) para MC por triangulaciones millonarias de la familia de García que fueron usadas en su campaña de manera indebida.

Los simpatizantes de la pareja afirman que una esposa debería poder apoyar a su marido. El INE asegura que las cuentas de Rodríguez en las redes sociales son un negocio, y la ley prohíbe que los empresarios realicen donativos en especie. Por ejemplo, si el cónyuge de un candidato fuera dueño de una compañía de transporte o de banquetes, no podría donar alimentos o traslados a la campaña.

"En este proyecto no se está sancionando la participación de la ciudadana Rodríguez en muchos actos de campaña... lo que no puede es utilizar la fuente de su ingreso que la convierte en empresaria, que la convierte en una persona de carácter mercantil, para favorecer a una campaña porque eso es lo que la legislación prohíbe", afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, al justificar las multas.

Por su parte, MC anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La formación dijo en un comunicado que las publicaciones que hizo Rodríguez en redes sociales fueron "mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión".

La disputa ha generado debate sobre dicha libertad, la justicia electoral y los derechos de la mujer.

"Me vuelve a parecer muy ofensivo que me quieran, a mí, poner un precio", dijo Rodríguez en un video, refiriéndose a una decisión del INE de que las decenas de textos y fotografías que publicó en las redes sociales tenían un valor total de casi 1,4 millones de dólares.

Por lo general, las autoridades multan a candidatos o partidos con el doble del monto de un donativo ilegal, con el fin de desalentar dicha práctica.

Rodríguez señaló en un comunicado difundido el jueves que presentará una denuncia por violencia política de género ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una ´aportación en especie´", escribió. "Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo o ejercer libremente nuestra profesión".

Se trata de una postura algo más seria y feminista de las que Rodríguez, o su esposo, han mostrado en el pasado. García de 33, años es un exsenador. Rodríguez es conocida por publicar videos en los que aparece dando tutoriales de maquillaje o cargando a su perro.

La mayoría de la gente admite que los 1,7 millones de seguidores de Rodríguez en Instagram y 44.500 suscriptores de su canal de YouTube le ayudaron a García a ganar la contienda, lo que desató quejas de que la política mexicana se estaba convirtiendo en un espectáculo de redes sociales.

La pareja saltó a la fama en todo el país luego de que publicaran un video en el que aparecían juntos dentro de un automóvil y él mencionaba las comunidades que habían visitado durante su campaña. Rodríguez parece ignorarlo y entonces, intentando cambiar de tema, se apunta con la cámara y dice: "¿Quieren ver mis tenis?" El video se enfoca en sus zapatos de color anaranjado fosforescente y dice orgullosa: "¡Fosfo, fosfo!"

No es coincidencia que el anaranjado también sea el color dominante de MC. Rodríguez se ha caracterizado por usar zapatillas de ese color.

García también fue criticado cuando habló de lo que dijo había sido una infancia difícil, recordando como su padre, un empresario, lo obligaba a jugar al golf los fines de semana antes de darle permiso para salir de fiesta con sus amigos en su época de estudiante. En México, un porcentaje elevado de la población es pobre y no tiene acceso a un campo de golf.

Pasadas las 22:00 horas, el Consejo General del INE aprobó por 10 votos a favor y uno en contra una multa de casi 41 millones de pesos (unos 2,05 millones de dólares) para el Partido Verde Ecologista de México por contratar y violar la veda electoral con un centenar de influencers durante los comicios del 6 de junio. Además, se acordó la suspensión de sus comerciales en radio y televisión por un año.