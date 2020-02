"México le está haciendo el favor a los americanos"

El diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo tachó de hipócritas a las autoridades mexicanas por adoptar un comportamiento en favor al Gobierno de Donald Trump en la cuestión migratoria.



Miembro de la comitiva de legisladores que hizo un recorrido por la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, Muñoz Ledo explicó que su presencia obedecía a su intención de defender la tesis según la cual México está obligado por la Constitución a favorecer el libre tránsito de los migrantes mediante registro previo, verificando que no sean criminales o que no estén sometidos a juicio.

"Hay una hipocresía que vamos a tratar de descubrir ahora: no es que el Gobierno mexicano no quiera, es que les está haciendo el favor a los americanos. Siempre se les ha hecho, pero bajita la mano", alegó en entrevista.

"Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar (a los migrantes). Su última declaración es terrible, porque hay un acertijo que dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo, y eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que están haciendo las autoridades mexicanas, fundamentalmente las de Gobernación", sostuvo el ex presidente de la Cámara de Diputados.

Muñoz Ledo calificó su visita a la estación migratoria como un 'maquillaje' y una burla.