´México, la universidad de la lucha´

Los gladiadores latinos vienen a México porque saben que aquí está la universidad de la lucha libre, así lo afirma el luchador puertorriqueño, Kamelot.

El Guerrero Medieval, de padre michoacano, tiene claro que la lucha libre en Puerto Rico creció gracias a las constantes visitas de representantes del pancracio mexicano, pues el medirse contra ellos y recibir instrucción de algunos, amplía el panorama no sólo de los boricuas, sino de los latinos en general.

"Puerto Rico es una cuna de grandes estrellas de la lucha libre como Carlos Colón, donde también han ido personajes como Mil Máscaras o Pierroth y en esos tiempos la escuela boricua se vio obligada a enseñar distintos estilos de lucha como la mexicana o la japonesa y yo tenía esas bases y al venir aquí a México vine a la universidad de la lucha libre.

"El luchador mexicano, el puertorriqueño y en general el latino sacamos mucho la casta, porque cuando enfrentamos a luchadores estadounidenses nuestro talento sobresale y muchos de estos luchadores cuando nos tienen enfrente, sin menospreciar, se achicopalan porque tenemos más conocimiento en el llavero y los sorprendemos con las llaves que hacemos acá y no saben zafarse", aseguró.

Kamelot compartió que su gusto por la lucha libre lo debe a su padre, quien le contaba sobre las leyendas de antaño, lo que le despertó las ganas de subirse al cuadrilátero.

RINDE AL COVID DOS VECES

Uno de los rivales más difíciles a los que Kamelot se ha enfrentado es al Covid.

En este tiempo de pandemia, al gladiador puertorriqueño lo retó ya en un par de ocasiones, batalla de la cual ha salido avante.

"Me afectó lo que fue el área de la nuca y el intestino, sentí como si me hubieran dado un golpe y también sentía como si me apretarán los intestinos y luego me los soltaran, tuve fiebre, pero afortunadamente no pasó a mayores de que me tuvieron que intubar o internar, afortunadamente la alimentación y tener muchas vitaminas fue lo que me ayudó a mi salud", indicó el gladiador.

Buscan Soberano Jr. y el Templario título mundial

Soberano Jr. y Templario serán quienes disputen el Campeonato Mundial Medio del CMLL luego de ganar, por caminos distintos, la eliminatoria en la Arena México.

Tras una batalla campal relámpago entre los ocho estetas, en donde se conformaron los duelos mano a mano, tanto el Guerrero León como el Príncipe del Ring tuvieron que emplearse a fondo para ganarse el lugar en la disputa del título vacante de la Seria y Estable.

En el caso del Medieval, el camino inició muy sinuoso al enfrentar a Virus, pues tuvo que emplear sus conocimientos luchísticos, toda su energía y también un poquito de maña para dejar fuera al Pequeño Maestro en lo que resultó un verdadero tirazo; su rival en la semifinal fue Espíritu Negro, a quien derrotó sudando un poquito menos.

Por su parte, Soberano dio cuenta en primera instancia de Guerrero Maya Jr., para después darse hasta con la cubeta con Dragón Rojo Jr., quien en más de una ocasión estuvo a punto de rendirlo, sin embargo el técnico empleó todos sus recursos para eliminar al también profesor de educación física.

Justo cuando el Príncipe del Ring había ganado este combate, de los vestidores salió Templario para abonarle un feroz anticipo de lo que será la lucha titular el próximo viernes.

Sufre Demus discriminación

Cuando no está caracterizado con su personaje y debido a su afición a los tatuajes, Demus ha sufrido actos de discriminación.

El luchador independiente compartió que en hoteles, restaurantes y otros lugares lo han llegado a mal mirar por tener rayado su cuerpo y espera que algún día se acabe el estigma que se tiene contra quienes traen dibujos en su piel.

"Lamentablemente en México seguimos estigmatizados respecto a los tatuados, espero que podamos quitarlo, porque por ejemplo en Estados Unidos, que estuve hace poco por el Covid que me dio, estuve en un hospital y me dio gusto ver a médicos y enfermeras tatuados, fue algo padre ver que ellos que están en el primer mundo no tienen barreras.

"Como dice el dicho, como te ven te tratan y sí me ha tocado en algunas ocasiones que me han dicho en hoteles y restaurantes que no puedo entrar, les digo que tengo reservación y hasta que se las muestro es como me dejan entrar, lamentablemente en México así es", confesó el Demoniaco.

El gladiador fue elegido como el padrino de la primera Convención del Tatuaje en Iztapalapa a celebrarse los próximos 18 y 19 de diciembre, donde se darán descuentos a quien se anime a realizarse un tatuaje relacionado con el pancracio.