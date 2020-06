México inicia "nueva normalidad" con 3,152 nuevos contagios y 151 muertes más por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO. – A un día de que dé inicio la llamada "nueva normalidad", México registró 3 mil 152 nuevos casos de covid-19, así como 151 muertes relacionadas a esta enfermedad.

Incluso, hay otros 788 fallecimientos sospechosos de haber ocurrido por la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Es decir, según las cifras oficiales, desde el inicio de la pandemia en México han muerto, por lo menos, 9 mil 930 personas por covid-19 y 90 mil 664 personas se han infectado del virus SARS-CoV-2, que es el detonante del covid-19.

Ante este panorama y ante la entrada en vigor de los "semáforos estatales", el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, recalcó que el fin de la "Jornada Nacional de Sana Distancia" no significa que la epidemia ya haya terminado.

"Hoy no se acaba la epidemia de covid-19. Hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia. Mañana 1 de junio no es regresar la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas.

"El peligro persiste y prácticamente toda la República se encuentra en semáforo rojo. La única diferencia es que, a partir de mañana las entidades federativas, sus gobiernos, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios", declaró López-Gatell.

En el reporte técnico de este domingo, el funcionario federal detalló que de los más de 90 mil casos confirmados acumulados de covid-19, sólo 16 mil 962 están activos, es decir, comenzaron a presentar síntomas en los últimos 14 días.

Hasta este 31 de mayo, la Ciudad de México (con 25,018), el Edomex (14,862), Baja California (5,075), Tabasco (4,142) y Veracruz (3,716) concentran el 58.25 por ciento de los casos confirmados acumulados. En tanto, Colima (151), Zacatecas (292), Durango (384), Nayarit (580) y Campeche (583) son las entidades que menos casos han registrado.

Sin embargo, al considerar sólo los casos activos (16,962), las cinco entidades que más casos registran son la Ciudad de México (4,074), el Edomex (2,072), Tabasco (802), Puebla (752) y Chiapas (724); mientras que Colima (44), Zacatecas (66), Baja California Sur (99), Campeche (127) y Durango (151), tienen los menos.

Finalmente, las autoridades federales detallaron que,a nivel nacional el 41% de las camas de hospitales de uso general están ocupadas. Sin embargo, el Edomex (con 72%), la Ciudad de México (71%), Guerrero (66%), Morelos (55%), Baja California (52%), Chiapas (51%), Tabasco (48%), Hidalgo (45%), Puebla (43%) y Tlaxcala (41%) superan ese parámetro.

En tanto, en lo que se refiere a las camas que cuentan con ventilador, mientras el país registra un 36% de ocupación, entidades como Baja California (70%), el Edomex (63%), Chiapas (56%), Ciudad de México (54%), Sinaloa (51%), Guerrero (50%), Puebla (47%), Veracruz (46%), Sonora (41%), Tlaxcala (41%) y Tabasco (37%) están por arriba de ese porcentaje.