México hace poco contra crimen; insiste Trump con muro

Cd. de México.

"Se debe construir el muro. ¡México, que tiene un problema de delincuencia masivo, está haciendo poco para ayudar!", escribió el Mnadatario en Twitter.



Además, urgió a su Congreso a modificar las leyes migratorias del país.



"Nuestra frontera sur está bajo asedio. El Congreso debe actuar ahora para cambiar nuestras leyes de migración débiles e ineficaces", expresó.



Previamente, el Presidente amenazó que si en septiembre no se obtenía todo el presupuesto para la construcción del muro cerraría el Gobierno, lo que obligaría al Congreso a negociar los fondos.



"Iremos de nuevo (por una ley de gasto) el 28 de septiembre y si no obtenemos seguridad fronteriza, no tendremos más remedio que cerrar el país, porque necesitamos seguridad fronteriza", aseguró el republicano durante un mitin con sus votantes de Michigan, de cara a la campaña por la Presidencia en 2020.

Por su parte, el Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, viajó a California para reunirse con agentes fronterizos y les prometió que la Administración Trump buscará leyes migratorias más duras para detener el flujo de indocumentados en las fronteras.



Dichas declaraciones se dan enmedio de la llegada de cientos de migrantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, y Guatemala al muro fronterizo en Tijuana, en un movimiento al que denominaron como caravana y del que Trump ha dicho que es una amenaza para Estados Unidos.