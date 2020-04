México enfrenta Covid-19 con escasez de enfermeros: OMS

Bruselas.— México está enfrentando la pandemia de coronavirus (Covid-19) con escasez de profesionales en enfermería, de acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento —que será publicado hoy— y al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, sostiene que la densidad de personal de enfermería en México es de entre 20 a 29 trabajadores por cada 10 mil habitantes, un porcentaje muy lejos del registrado por otros países de la región, como Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica, en donde la tasa en 2018 fue de más de 100 especialistas.

El reporte es el primero en su tipo y se publica para coincidir con el Día Mundial de la Salud y en el contexto de la pandemia del Covid-19.

"En la región de las Américas, unos cuantos países registran alta densidad de personal de enfermería, mientras que la mayoría del resto tiene densidades relativamente bajas: 87% de las enfermeras en la zona se localizan en Brasil, Canadá y Estados Unidos, [donde está] alrededor de 57% de la población".

Aunque no aporta detalles sobre la situación interna de México, el documento resalta que las características del empleo y las condiciones de trabajo son los principales impulsores del rendimiento, la productividad y la retención de la fuerza laboral en el sector Salud. En este rubro, el informe sitúa a México entre los países con un entorno regulatorio menos sólido. El país obtiene una puntuación de tres al examinar seis indicadores con relación a la regulación de las características y condiciones del empleo, concretamente respecto a las horas de trabajo, la protección social, el salario mínimo, la existencia de un consejo de enfermería, medidas para prevenir agresiones y acceso a la enfermería como práctica avanzada profesional. El texto, titulado Enfermería en el mundo, sostiene que invertir en este personal contribuye no sólo a las metas de los ODS relacionados con la salud, también con los compromisos adquiridos en educación, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico.

"El personal de enfermería es crucial para cumplir la promesa de no dejar a nadie rezagado", arma. En todo el mundo, hay 27.9 millones de personas que se dedican a esta especialidad, de las cuales, 19.3 millones son enfermeras y enfermeros profesionales. En los cinco años previos a 2018, el número creció 4.7 millones. También lee: Sistemas de salud en riesgo de colapso si no se dan recursos: gobernadores del PAN Sin embargo, la cifra está por debajo del número requerido para una cobertura sanitaria universal: se estima que hay un décit de aproximadamente 5.9 millones. Según los cálculos que presenta el documento, 89% de esa escasez se concentra en países de ingresos bajos y medianos-bajos. De los profesionales de la enfermería, más de 80% labora en países que suman la mitad de la población mundial, señala el reporte, elaborado por la OMS junto con el Consejo Internacional de Enfermeras y la campaña mundial Nursing Now.

"Hoy, muchos enfermeros se encuentran en la primera línea de la batalla contra el Covid-19", y sentenció que es clave que "reciban el apoyo que necesitan para mantener sano al mundo". De aquí a 2030, para subsanar la escasez de enfermeros y enfermeras, la cifra de profesionales graduados tendría que incrementarse, en promedio, 8% anual, advierte el documento. Si ello no sucede, alerta, para ese año "habrá 36 millones de profesionales de la enfermería, lo que supone un décit previsto en función de las necesidades de 5.7 millones de profesionales, principalmente en las regiones de África, Asia Suroriental y el Mediterráneo Oriental".