México destina más recursos a la reforestación que EU: AMLO

"En una mañanera dije que eran 300 millones de dólares al año y no, son 30 millones de dólares, y nosotros destinamos mil 200 millones de dólares al año", comparó.

Acompañado del gobernador Cuitláhuac García, y de Javier May, secretario de Bienestar, el Mandatario federal aseguró que si se trasladaran todas las plantas de Ford de Estados Unidos y de otros países a México no se generarían los 400 mil empleos que se han creado en Sembrando Vida.

"No llegarían a los 400 mil empleos que se están creando, que se están generando con el programa Sembrando Vida. Es un programa que tiene una dimensión social importantísima por el empleo, porque arraiga a la gente. Decía un viejo conocedor del campo, decía que son tres cosas las que se necesitan: arar la tierra, recoger el agua y arraigar al hombre.

"Con esto arraigamos a la gente a la tierra, no se ven obligados los veracruzanos, los de Azueta, de Isla, de Rodríguez Clara, de Loma Bonita, de Cosamaloapan, de Tlacojalpan, de toda esta región a emigrar, a irse a buscarse la vida a Estados Unidos".

El presidente López Obrador informó que instruyó a Ignacio Ovalle Fernández, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para que busque la forma en que, a pesar de la veda electoral, se atienda a un grupo de productores de maíz de la comunidad de Isla y se logre un acuerdo de compra a precios de garantía.

Sin embargo, indicó que en caso de que no se logre el acuerdo, pasando el proceso electoral, se podría comprar sus cosechas.

"Vamos a seguir ayudando a los campesinos. Ahora me plantearon, porque pasamos por Islas, y ya los hemos ayudado para la venta de la piña y ahora me plantearon que quieren que se les ayude también para la venta del maíz, porque nosotros estamos comprando maíz a precio de garantía, pero como viene la veda electoral, es cuando van a estar cosechando, no se les va a poder comprar.

"Entonces ya di instrucciones el director de Segalmex para que se apersone, venga por acá y busque la forma de resolver este asunto y se compre el maíz de manera oportuna. Hay que hablar con las instancias electorales, las autoridades electorales para que no se vea como campaña, como un acto de carácter partidista, si es que se puede; y si no, pasado la elección que se compre el maíz en esta región a precio justo, a precio de garantía", agregó.