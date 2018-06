México derrota a China y se aproxima a las semifinales

Francia.

De la mano de Roberto Alvarado y Eduardo Aguirre, el Tri mostró una buena cara para hacerse cargo del combinado asiático, que los sorprendió luego de abrir el marcador al minuto 12, cuando Deng aprovechó un error de Alan Cervantes en la salida para poner el 1-0.



Pese a mantenerse en desventaja, el Tri mostró personalidad y no batalló para recuperar el mando del juego. Tras algunas aproximaciones de Diego Lainez y Eduardo Herrera, fue Roberto Alvarado quien finalmente empató el juego al 28', luego de aprovechar un error de la defensa china para disparar cruzado.



Con el paso de los minutos México ahogó a un rival que terminó por colapsar al 35', cuando Eduardo Aguirre le dio vuelta al partido al anotar el 2-1 con un cabezazo, tras un centro de Lainez.



Lejos de cortarle el ritmo, el equipo de Marco Antonio "Chima" Ruiz le vino bien el descanso para aclarar las ideas y amarrar el resultado.



Ya en el 58', Aguirre cobró de buena manera una pena máxima, luego de que César Montes fuera derribado en el área, para sellar el triunfo que deja a México momentáneamente como líder del Grupo A con 7 puntos.



El Tri deberá esperar a que Inglaterra pierda, empate o no gane por más de cuatro goles a Qatar, para amarrar su boleto a Semis como primer lugar de su sector.



En caso de no lograrlo, México tendrá que esperar otras combinaciones para avanzar como el mejor segundo lugar del torneo.



Por otro lado, y tras su doblete, Eduardo Aguirre se mantiene como líder de goleo en el torneo Esperanzas de Toulon.