México declara que ataque en El Paso es considerado acto terrorista

México, 6 Sep

Luego de la tragedia en El Paso, Texas, la primera batalla de México ha sido que el ataque sea considerado como un acto terrorista, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien señaló que le mejor manera de proteger a los mexicanos en Estados Unidos es que se califique así ese hecho.





Ebrard Casaubon indicó que el ataque no es un hecho aislado, "no es una persona", sino que es parte de una red digital y de personas que piensan de esa manera, por lo que la batalla de México es que sea clasificado como terrorista, y destacó que afortunadamente Estados Unidos ha reconocido que no es hecho menor y "votó a favor".

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) estructura ya la carpeta de investigación en contra de quien perpetró el ataque a ciudadanos mexicanos y estadunidenses en un centro comercial.

El canciller insistió que la mejor manera de proteger a los mexicanos en el extranjero, particularmente la unión americana, es que el ataque que costó la vida de ocho connacionales se considere como acto terrorista, además de que se deben tomar medidas preventivas frente a quienes pueden realizar este tipo de actos.