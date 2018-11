México, décimo exportador de alimentos en el mundo

Ciudad de México

Los avances en la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, lograron que entre 2013 y 2017, México pasara del lugar 13 al décimo como exportador de alimentos a nivel mundial, afirmó la la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Además, los productos alimentarios mexicanos son los más demandados y actualmente llegan a 164 países, por lo que se espera generar este año más de 35 mil millones de dólares de exportaciones agroalimentarias.

De los 181 países miembros de la Organización Internacional de Salud Animal (OIE por sus siglas en francés) México es una de las cinco naciones que cuentan con todos los reconocimientos.

Asimismo, existen 541 establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) en 30 Entidades Federativas que garantizan la inocuidad de los productos cárnicos.

Aunado a la apertura de mercados, el país cuenta con instituciones y organismos sólidos que cuidan y protegen la producción nacional, al impedir el ingreso de mercancías que pudieran significar un riesgo para los diversos sectores productivos (agrícola, pecuario y pesquero).

En ese sentido, precisó que la dependencia a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), destruyó durante el año pasado más de 753 toneladas de productos agropecuarios que intentaron ingresar a territorio mexicano y que ponían en riesgo la producción en el país, con lo que se refrenda que la sanidad es un tema de seguridad nacional.

También rechazó más de dos mil cargamentos de productos agropecuarios que podrían contener 71 plagas de importancia cuarentenaria que representan algún riesgo para la producción de alimentos del país.

En un comunicado, indicó que revisó nueve millones 278 mil 281 equipajes en puertos y aeropuertos, 211 mil 591 aviones comerciales y privados, 14 mil 522 barcos comerciales, cruceros y yates, y 185 mil 531 contenedores de ferrocarril con mercancías agropecuarias.

Mencionó que producto de estas revisiones, se destruyeron 753 mil 59 kilos de mercancías que fueron retenidas, 615 mil 451 en barcos y 137 mil 609 kilos producto de la revisión de aviones.

Entre los productos de origen vegetal que con mayor frecuencia se rechazan se encuentran: flor de Jamaica, uva, papa, manzana, nuez con cáscara, chile seco, arroz, cacahuate sin cáscara, semilla para siembra y flores frescas.

Los productos de origen animal rechazados son equinos para sacrificio, carne y despojos de ave, alimento balanceado, porcinos, quesos, bovinos, cueros crudos de bovino, ovinos, despojos de porcino y leche en polvo.

A través de estas labores de inspección fitozoosanitaria se interceptaron productos que contenían plagas cuya entrada hubiesen generado pérdidas económicas a los productores nacionales.

Con esta labor, de las 92 enfermedades de animales en el mundo, 56 no están presentes en México; de las 33 enfermedades de animales acuáticos, 26 no están en el territorio nacional, y de las mil 247 plagas agrícolas, mil no están en el país.

Por otra parte, se mantiene el 100 por ciento del territorio nacional libre de la mosca del Mediterráneo, impactando 23 por ciento más que la administración anterior, en una producción hortofrutícula anual de 2012 a 2018, con un valor de 128 mil 680 millones de pesos.