México debe aprovechar T-MEC ante incertidumbre

Ciudad de México.

Ante la caída de los mercados bursátiles, precios del petróleo y depreciación del peso ante el dólar, la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el senado canadiense, es un superlativo para la economía mexicana, afirmó José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN).

En entrevista con Notimex, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que la decisión del Senado de esa nación norteamericana tardará unos días en ser notificada por el primer ministro Justin Trudeau y, una vez hecho esto, el T-MEC entrará en operación.

Pero esto sólo será un "respiro" para México, por ello el gobierno debe llevar a cabo inversión fija bruta en términos de construcción hacia el sur-sureste, y si no se brinda confianza y certidumbre al inversionista y no se blinda seguridad a gasto y consumo, el T-MEC por sí sólo no podrá impulsar la economía mexicana.

"La economía mexicana está extremadamente débil, por lo que el T-MEC sí le da a la economía un respiro, pero si no se invierte en el mercado interno, en torno a inversión fija bruta, este acuerdo por sí mismo no impulsará a la economía del país", dijo.

Por ello, consideró, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe cambiar su narrativa para brindar seguridad y confianza a los inversionistas.

Desde Montreal, Canadá, el catedrático mexicano explicó que, desde ya, la Guardia Nacional debe dar frutos para que haya certidumbre en el mercado interno.

"El tratado por sí mismo no va a jalar a la economía, no va a ser la panacea; otro aspecto a destacar, no se debe cometer el mismo error que tuvimos con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde a éste se consideró un mecanismo de crecimiento, por lo que el T-MEC debe ser un instrumento de desarrollo sostenible", expresó