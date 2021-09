'México, date cuenta: Pemex no te ama'

" Pemex no está viendo por nosotros, sino más bien por su crecimiento y el de la economía", señaló Adriana Calderón , activista de Fridays For Future (FFF) México. "A final de cuentas, va a destruir la naturaleza y nos va a dejar sin futuro", añadió la joven de 18 años, quien firmó junto con Thunberg el prólogo de un informe de Unicef sobre las afectaciones de la crisis climática a la infancia. A nivel internacional, FFF exigirá hoy justicia climática bajo el hashtag #UprootTheSystem (#DesenraizaElSistema).

En México, la organización decidió centrar las manifestaciones presenciales y en línea en concientizar a la población sobre el impacto ambiental de Pemex, considerada una de las 10 compañías de combustibles fósiles más contaminantes desde 1965, según un reporte del Climate Accountability Institute. "Como hay el 'amiga, date cuenta que tu chico no te ama', hicimos lo mismo para Pemex: 'México, date cuenta que Pemex no te ama'", comentó Deyanira Navarrete, ambientalista de 33 años. Su demanda principal es que el Gobierno Federal otorgue un presupuesto igual o superior al de la petrolera para energías de transición, como las renovables, y que no despoje a comunidades de su territorio, sino que garanticen sus derechos.

"El Presidente Andrés Manuel está con Pemex, (...) duro y dale con los combustibles fósiles, compra la refinería de Shell y aumenta su presupuesto, pero a nivel internacional mucha gente está tomando valentía: se aventaron a demandar a Shell (en los Países Bajos) y ganaron. En algunos países sí se nota que está pasando algo, pero en México no", lamentó Calderón. Desde su primera manifestación en marzo de 2019, una exigencia de FFF México ha sido que el Gobierno mexicano declare la emergencia climática en todo el País para que se destinen recursos a una transición energética justa. No se ha realizado dicha declaratoria y tampoco vislumbran el cumplimiento de otra de sus demandas: que México cumpla su compromiso ante el Acuerdo de París de reducir el 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. "Nos queremos ver propositives, que no nos consideren una oposición.

Queremos construir, pero tampoco se nos escucha. Si todas y todos hacemos nuestra la reivindicación que necesitamos, que es defender nuestro medio ambiente, que es la Tierra y es nuestro hogar, sí podríamos transformar las cosas", dijo Navarrete. Hoy, desde las 9:00 horas, jóvenes activistas de FFF México se manifiestan y realizan representaciones artísticas frente a Palacio Nacional. Están previstas 20 movilizaciones en el País, para las que se registraron una treintena de agrupaciones, como la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad (Ajuves), Contaminantes Anonimus y Extinction Rebellion (XR) México. A nivel mundial, se esperan más de mil 400 movilizaciones.