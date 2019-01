México dará acceso legal a migrantes

Cd. de México.

"Vamos a instrumentar en el más breve plazo posible las acciones que permitan el acceso ordenado y seguro por nuestros puntos de acceso legal y controlados en nuestra frontera sur, como paso indispensable para brindar a los migrantes protección a sus derechos humanos y las facilidades para una estancia digna y segura en nuestro territorio", expuso.



Durante su participación en la reunión anual de Embajadores y Cónsules, la funcionaria dijo que para los migrantes cuyo objetivo de ingresar a México sea transitar hacia Estados Unidos, la nueva política del Gobierno federal consiste en ordenar su estancia y movilidad con plazos ciertos para que si su acceso es negado a Estados Unidos, retornen a sus países de origen.



La funcionaria comentó que para el acceso, los migrantes que quieran ir hacia Estados Unidos o que quieran quedarse en México, deberán presentar una solicitud de ingreso, en la que además de proporcionar sus datos personales, el solicitante deberá manifestar cuál es el motivo de su ingreso a territorio mexicano.



Frente a 105 titulares de representaciones diplomáticas de México en el exterior, Sánchez Cordero indicó que las solicitudes de ingreso deberán de acompañarse de un documento de identificación personal; así mismo, se les recabarán sus huellas dactilares y una fotografía.



"Quienes rechacen proporcionar sus datos no podrán ingresar a territorio mexicano, y si son detenidos al intentar ingresar de manera ilegal, serán devueltos a su país de origen", manifestó.



"A quienes acepten realizar el trámite se les garantizará la respuesta a su solicitud en un plazo no mayor de 72 horas", añadió.



Las personas podrán obtener su calidad migratoria bajo alguna de las figuras ya existentes, que son residente temporal, trabajador fronterizo, solicitante de condición de refugiado, visitante por razones humanitarias, visitante regional o persona en tránsito hacia otro país.



"Los migrantes, cuyo objetivo sea llegar a Estados Unidos, serán ubicados de inmediato en los lugares que para su ordenamiento seguro y digno se dispongan", afirmó Sánchez Cordero.



"A esas personas se les brindará asistencia humanitaria y asistencia para tramitar su solicitud de acceso ante Estados Unidos".



La Secretaria explicó que actualmente hay 12 puntos fronterizos por los cuales los migrantes pueden ingresar de manera legal, pero que la Segob ha identificado otros 370 puntos de cruce terrestre informal, en donde se analiza ubicar más delegaciones del Instituto Nacional para la Migración para que los migrantes puedan hacer su solicitud de ingreso formal al País.



"Los puntos en que no sea posible instalar al INM, serán vigilados y controlados para evitar el acceso no documentado de personas a nuestro territorio", expresó.



El Gobierno federal, dijo, demandará la activa participación y apoyo de los organismos multilaterales, OEA y ONU, así como la corresponsabilidad de sus países de origen para atender a los migrantes; y que se mantendrá el contacto con Estados Unidos en la aplicación de estas acciones.

La Secretaria Olga Sánchez con el Canciller Marcelo Ebrard y el Presidente del Senado, Martí Batres.