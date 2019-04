México continuará tradición de refugio y asilo: Segob

MÉRIDA, Yuc.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que este será "el siglo de las migraciones" y que México seguirá siendo un país de refugio, de asilo y hospitalario.

Entrevistada en el aeropuerto de la ciudad, a la que llegó para participar en el encuentro empresarial México-Estados Unidos que se realizará mañana, la exministra atribuyó el fenómeno a la brecha de desigualdad que las naciones industrializadas y desarrolladas abrieron en los países que por años explotaron.

"Ahora está la migración en Europa; aquí en nuestro continente. ¡Es un flujo migratorio imparable!", expresó.

En ese sentido, comentó que México debe estar preparado "para dar atención y sobre todo oportunidades y detonar desarrollo en nuestro país", pero también detonarlo en los países de los migrantes.

"¡A mí que no me vengan a decir los hondureños que no se están formando caravanas! ¡Ahí están las caravanas! ¡No son ficticias, son una realidad! Hoy mismo está entrando una nueva caravana a nuestro país por el Suchiate. ¡Hoy mismo!", destacó.

No obstante, dijo que el gobierno mexicano tiene la intención de registrar a todos los migrantes y "ser un país como lo hemos sido siempre, hospitalario".

Reiteró que desde esta mañana está entrando al país una nueva caravana de migrantes y expuso:

"Hemos tenido muchas caravanas en los últimos meses; pero muchas caravanas..., si bien no se llegó a reunir lo que las redes sociales habían dicho que iba a ser la ´caravana madre´, lo cierto es que ha habido caravanas permanentemente".

"En este momento en Chiapas tenemos 3 mil ya están instalados y en Acayucan, en Veracruz, también tenemos muchos migrantes. Tenemos básicamente 2 mil 800, pero a ellos les damos lo que no se hacía en otros sexenios: les damos albergue, las tres comidas al día, los registramos, les estamos dando inclusive atención médica", añadió.

Explicó que antes los migrantes eran predominantemente jóvenes y solteros, pero ahora, y sobre todo en las caravanas, la conformación de los grupos es distinta, lo que complica a las autoridades atenderlos.

"Hoy son familias y esto da una mayor complicación porque hay que darle atención médica a los niños, salud a los niños, y tener condiciones distintas para la estancia en los albergues por los niños", apuntó.

Sin embargo, reiteró que México "siempre ha sido hospitalario, país refugio".

"Estamos promoviendo el refugio en México, el asilo en México también y con las secretarías de Bienestar, Salud y Educación estamos coordinados para proporcionarles empleos" a los migrantes.

Sobre su participación en el encuentro empresarial, dijo que a ella le toca dar una plática sobre el Estado de Derecho.

Adelantó "también viene Irma Eréndira Sandoval a hablar sobre el sistema anticorrupción y venimos a dar una gran tranquilidad a los inversionistas, vamos hacia la recuperación del Estado de Derecho, hacia la legalidad en todos los aspectos, de eso queremos hablar porque como los inversionistas nos han dicho, si hay legalidad y Estado de Derecho, la inversión fluye mucho más; entonces eso es lo que venimos a darles la gran, gran, seguridad de que vamos en la dirección correcta".