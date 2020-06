México continúa en semáforo rojo; epidemia de Covid no ha terminado: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.

"Lo único que cambió a partir del primero de junio es que hemos transferido a los gobiernos estatales la responsabilidad directa de vigilar que se cumplan las acciones de sana distancia", mencionó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el funcionario afirmó que la epidemia por el nuevo coronavirus se prolongará incluso por meses.

"La epidemia por Covid no ha terminado, nos faltan todavía unas semanas, meses incluso, por lo tanto debemos mantener todavía las actividades de la sana distancia".

Explicó que la decisión de que los estados vigilen el cumplimiento de las medidas de mitigación se debe a qué la epidemia no es una sola en el país.

"Cada estado está teniendo distintas velocidades de la epidemia y pronto empezaremos a ver qué algunos estados disminuyen su epidemia y podrán empezar a recuperar algunas actividades. Pero en todos los casos debemos hacerlo de una manera ordenada, supervisada, controlada porque si no lo hacemos así, la epidemia va a repuntar".

Añadió que con la finalidad de evitar un rebrote, el gobierno federal estableció un modelo de semáforo que es una manera de ir vigilando la intensidad de la epidemia y el peligro de que esta repunte.

"En este momento todo el país está en semáforo rojo. Semáforo rojo quiere decir el máximo nivel de peligro de contagios".

Gran mayoría de las actividades siguen restringidas por Covid

López-Gatell Ramírez señaló que la gran mayoría de actividades que estaban restringidas antes del primero de junio continúan de la misma forma, por lo que la sociedad no debe salir a la calle, congregarse en plazas ni tener actividades laborales o educativas normales.

"Hay actividades que son de mayor riesgo, aquellas en las que nos juntamos unos con otros, en especial cuando es un gran número de personas o en espacios públicos cerrados, los centros comerciales no deben abrir todavía, ni los sitios de culto, no se pueden tener conciertos, cines, teatros museos deben permanecer cerrados", mencionó.

Explico que en estos momentos los hoteles deben mantener solo unos lugares disponibles porque hay personas que por cuestiones de trabajo pueden necesitar viajar, pero no deberá pasar de la cuarta parte de su capacidad.

Mientras que los supermercados y mercados públicos que son sitios esenciales, puesto que se obtienen alimentos e insumos para la vida diaria, pero también deben tener un aforo reducido.

"Actividades de economía, como oficios, algunos servicios, posibles ventas a domicilio se pueden realizar, peluquerías, barberías, y otros servicios de esta naturaleza pueden tener servicios a domicilio para que las personas empiecen a reactivar su economía", indicó.

En cuanto al uso del cubrebocas expresó que se debe usar cuando no se puede mantener la sana distancia y durante periodos cortos para mantener el bloqueo, enfatizó en que el cubrebocas no sirve para protegerse del virus, pero si para que si una persona tiene el virus, no lo transmita.

"Recuerden por favor, mientras siga la epidemia, en lo posible, quédate en casa, si no tienes que salir, si no tienen que ir a comprar alimento o atender alguna emergencia quédate en casa, procura no reunirte con alguien más, hasta que acabe la epidemia debemos mantenernos a sana distancia los unos de los otros, para tener menor probabilidad de contagiar o ser contagiados, tú quédate en casa".