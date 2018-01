México busca operadores de gas natural

Las importaciones de gas estadounidense se han duplicado desde 2014, ya que México comenzó a utilizar una mayor cantidad de este combustible para operar centrales eléctricas y disminuir su dependencia del petróleo.

Al dar cabida a más compradores y vendedores, el gobierno espera hacer más eficiente el mercado y aumentar los suministros. Una industria mexicana del gas más sólida atraerá a los operadores en Estados Unidos, donde la creciente producción ha mantenido bajos los precios durante años y el país obtendrá cada vez más energía renovable a partir de paneles solares y turbinas eólicas.



"México quiere tener un mercado físico y financiero en pleno funcionamiento", dijo Francisco Blanch, jefe de investigación de productos básicos de Bank of America Corp. en Nueva York. "Están tomando el modelo de EU y aplicándolo allí. Creo que será bastante grande".



Si bien el consumo de gas en México es una décima parte de lo que se consume en Estados Unidos, la demanda ha crecido sobre cinco veces más rápido desde el 2000, según datos compilados por BP Plc. El combustible se usa principalmente para generar electricidad. México recurre cada vez más a los cercanos suministros estadounidenses de gas tras la disminución de la producción nacional de Pemex.



Pero dado que las entidades gubernamentales dominan el mercado, los precios del gas no siempre reflejan la oferta y la demanda, ya que están vinculados a los centros de comercialización en la vecina Texas en lugar de estar indexados a los índices referenciales locales.



Comprar gas en una localidad cercana a la frontera con Estados Unidos podría costar lo mismo que los despachos desde 300 millas (483 kilómetros) al sur, aunque el viaje más largo cueste más. Tampoco hay suficientes transacciones o infraestructura para atraer a operadores más pequeños.



"En este momento, es muy primitivo", indicó Guillermo Turrent, excomercializador de gas quien ahora dirige una filial de marketing y comercialización de la Comisión Federal de Electricidad. Los operadores deben llamar por teléfono para conseguir precios o establecer acuerdos de venta a largo plazo, a diferencia de EU, donde los mercados son más transparentes y las transacciones son electrónicas, señaló.



México planea aumentar la capacidad de importación a través de gasoductos a cerca de 11 mil millones de pies cúbicos por día para fines de este año, frente a los actuales casi 5 mil millones. El país también puede importar hasta mil millones de pies cúbicos por día en un buque cisterna en la forma de gas natural licuado. En los últimos dos años, alrededor del 40 por ciento de los barcos que salieron desde la terminal de GNL que Cheniere Energy Inc. tiene en Sabine Pass, Luisiana, llegaron a México.