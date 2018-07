México, en busca de acuerdo en TLC para agosto

Nueva York, Estados Unidos.

México está redoblando sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre el TLC con Estados Unidos y Canadá a fines de agosto para aumentar la certidumbre para los inversionistas y allanar el camino al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con tres personas familiarizadas con las negociaciones.

Un acuerdo el próximo mes le permitiría a López Obrador enfocarse en su prioridad de desarrollo nacional, mientras lo protege de cualquier posible crítica que implique el resultado de las negociaciones, según la gente, que pidió no ser nombrada para discutir conversaciones privadas.



La línea de tiempo también le permitiría al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplir su promesa de la campaña presidencial del 2016 de arreglar o abandonar el TLC antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre.



Las fuentes señalaron que mientras las conversaciones técnicas avanzan, un acuerdo depende de la voluntad de Estados Unidos de rechazar propuestas a las que México, Canadá y grupos empresariales estadounidenses oponen, como una expiración automática del acuerdo después de cinco años y el final de la resolución de disputas paneles.



El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, no ha mostrado apertura para hacerlo, dijeron las personas.



La oficina del Lighthizer y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Economía de México se negó a comentar de inmediato.



Pero hoy, en el arranque de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que ve una "ventana de oportunidad" para aterrizar temas del TLC en la reunión de esta semana en Washington.



"Claramente hay una ventana de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas abiertos, que no son muchos pero son muy complejos", comentó el funcionario.



Luego de un receso de dos meses, los negociadores del más alto nivel del TLC se reunirán esta semana. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, tiene previsto viajar a la Ciudad de México el miércoles para reunirse con funcionarios de las administraciones mexicanas actuales y entrantes, incluido López Obrador.



Guajardo anunció la semana pasada que él y su equipo planean viajar a Washington el jueves para reunirse con Lighthizer.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo el sábado que Jesús Seade, nombrado por López Obrador como su principal negociador del TLC, se unirá al equipo en su viaje a Washington.



En una entrevista el mes pasado, Seade señaló que ve un trato posible antes de las elecciones al Congreso de Estados Unidos, y que el equipo del Presidente entrante está fundamentalmente de acuerdo con las actuales posiciones de negociación del País.



La semana pasada, Guajardo aludió a la posibilidad de un acuerdo de agosto. De acuerdo con el Secretario de Economía mexicano, en reuniones a puertas cerradas con los gobiernos actuales y entrantes a principios de este mes, funcionarios de Estados Unidos, incluido el Secretario de Estado Mike Pompeo, indicaron su deseo de llegar a un acuerdo en 45 días.



Si bien Trump dijo la semana pasada que puede priorizar las conversaciones comerciales bilaterales con México sobre Canadá, tanto las administraciones mexicanas actuales como las entrantes han expresado una preferencia por preservar un acuerdo de libre comercio entre tres naciones.