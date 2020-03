Mexicanos sin memoria

Nuevo Laredo, Tam.- Con la contingencia de la influenza H1N1 en el 2009, los mexicanos nos enseñamos hacer higiénicos; pasada la emergencia, se nos olvidó, afirma Eduardo Robles, doctor especialista en tratamiento para Enfermedades Autoinmunes de Megasalud.

"Ya tuvimos una experiencia con la influenza, ahí la mayoría de la gente aprendimos todos a estornudar, toser, cuidándonos, pero desgraciadamente bajamos la guardia y hasta ahora que volvimos a pasar otra situación similar, nos volvemos acordar y nos estamos volviendo a cuidar", declaró.

Indicó que se nos olvidan muchas cosas, en la actualidad la gente está preocupada por los cubrebocas, los geles antibacteriales.

"Pero te voy a decir una cosa a la gente ya se le olvidó que existe el VIH, ya no usa protección, no se cuidan, no dicen ´sólo con tu pareja´, se les olvidó que hay una infección y el virus del VIH sigue presente y está en aumento... lo mejor es la prevención, el consumo de frutas y verduras", agregó el especialista.

Dijo que en el mercado no hay alimentos que realmente te complementen, la única es la vitamina C a dosis alta de 2 gramos para adultos y un gramo para niños, la cual debe de consumirse mínimo tres veces al día.

"Lo ideal es comer naranja, y comer alimentos sanos, ya que sin darnos cuenta estamos envenenándonos con los hábitos, es decir con la mala preparación de los productos que se usan para cocinar, e incluso no se debe ni tomar leche", dijo.

Comentó que todas las personas más susceptibles a complicarse por esta enfermedad son todas aquellas con enfermedades autoinmunes como cáncer, diabetes, hipertensión, VIH, tuberculosis, entre otros, por lo que dijo se les ofrece asesorías médicas de cómo ayudarlos a mejorar su sistema de defensas.