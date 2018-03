Mexicanos ante dos alternativas

Ciudad de México

Tras advertir que durante los próximos meses la industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que los mexicanos tendrán frente a ellos dos alternativas: regresar al pasado o preservar el presente.

Sin mencionar el proceso electoral en curso, el mandatario señaló que los mexicanos tendrán oportunidad de valorar distintas opciones, de contrastar en cada uno de los actores las acciones y dogmas del pasado con las acciones y postulados del presente.

Al encabezar la ceremonia por el 80 Aniversario de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló: “La industria energética y su contribución al bienestar del país será un tema central en el debate público. En democracia, los mexicanos tendremos la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético.

“Las alternativas pasan por preservar o cancelar la libertad de los consumidores de elegir entre distintas opciones, de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia, o por obligar a Pemex a asumir riesgos excesivos o permitirle asociarse con otras empresas para seguir siendo la gran empresa petrolera de México”.

El presidente Peña Nieto puso énfasis al referir que los grandes momentos de la historia de México han sido aquellos en que los mexicanos fueron capaces de transformar sus instituciones para hacer realidad los ideales de nuestra sociedad.

Dijo que así ocurrió con la Independencia que dio identidad y soberanía, a sus ciudadanos, con la Reforma que creó un régimen de libertades políticas y económicas fundamentales y con la Revolución que consagró en la Constitución los ideales de igualdad y justicia social.

“Cada una de esas etapas fue un paso audaz hacia adelante, no un tímido regreso al pasado, fue una acción creativa, no fue una acción destructiva, fue una renovación de nuestras instituciones no una restauración de Prácticas y modelos superados.

“Los mexicanos debemos honrar nuestra historia respetando y fortaleciendo nuestras instituciones, aprovechando la riqueza petrolera de México y generando valor a las generaciones de hoy y de mañana”, puntualizó el Ejecutivo.