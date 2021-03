Mexicanos camino al Óscar

Compiten por Mejor Sonido por El Sonido del Metal, filme protagonizado por Riz Ahmend que consiguió un total de seis candidaturas.

"Me encantó el resultado y ver la película, y saber que fue muy apreciada. También estamos nominados en la misma categoría al BAFTA y a la Cinema Audio Society, que es el gremio los especialistas en sonido, los expertos que hacen los blockbusters, muy respetados... y nosotros ¡encantados, fascinados! Dicen que (soy) ´bendita entre los hombres´, y sí, me siento muy orgullosa", precisó Couttolenc en entrevista telefónica.

"Yo sigo muy incrédulo de todo, estoy como en shock porque son llamadas y llamadas, me marcan y no sé qué decir más que estoy feliz. No me lo esperaba y ahora que viene ¡a ver qué sucede! Creo que como todos, no sabemos ni cómo será la ceremonia ni cómo se hará, si desde casa, quién sabe", añadió Cortés.

La tercia comparte los créditos con el orquestador de todo el proyecto, Nicolas Becker, artista sonoro y autor de instalaciones y producciones musicales, además del especialista Phillip Bladh.