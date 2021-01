Mexicanos brillan en EU

La película "Te llevo conmigo", con Christian Vázquez y Armando Espitia, así como el trabajo de Harold Torres en la serie "Zero, zero, zero", son los representantes mexicanos en los Independent Spirit Awards, que reconocen a lo mejor de la producción independiente en el orbe.

La cinta, nominada en la categoría de Primera película y dirigida por la estadounidense Heidi Ewing (nominada al Oscar por el documental "Jesus Camp"), sigue a un chef que deja a su familia y alma gemela masculina en México para hacer un viaje a Nueva York.

En tanto Harold, contemplado como Actor en serie, interpreta a un militar que se pasa del lado del narco, convirtiéndose en una de las principales cabezas de la mafia internacional, aprovechando su conocimiento en la táctica y estrategia.

"La respuesta de la gente ha sido muy positiva, me han llegado mensajes de la India, de África; es gratificante", dice Torres de "Zero, zero, zero".

La 36 entrega de los Independent Spirit Awards se realizará el próximo 22 de abril, días antes de la ceremonia del Oscar.