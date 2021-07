"Estoy muy contento, me toca dirigir una ópera muy peculiar, muy complicada, pero es también interesante y apasionante. Es un reto muy importante. Tiene un elenco fantástico encabezado por Javier Camarena. He dicho que Javier hace historia en donde se presenta, pero no, creo que Javier escribe la historia en cada lugar que está. Es un gozo aprender de él y tocar con él", explica López Reynoso en entrevista desde España.

A ESCENA INTERNACIONAL

Noticia Relacionada Mexicano dirigirá la Ópera de Zúrich

Sobre la Ópera de Zúrich, el concertador explicó que se trata de una de las casas de ópera más importantes de la escena internacional, en el que suelen cantar las grandes estrellas del género. "Todos los grandes de la ópera han cantado y dirigido en esta casa, es un referente en el mundo, por eso es aún más importante para mí", dice.

Iván López Reynoso, quien es considerado como uno de los directores más jóvenes de nuestro país, con una importante proyección internacional, explica que dirigirá por primera vez El pirata.

"He aprendido a querer este título, la conocía, pero no me apasionaba particularmente. Tengo las grabaciones famosas que existen, pero no estaba en mi top. Ahora que me he dedicado a estudiarla con profundidad, descubro por qué me mantenía distante, es un Bellini muy distinto al que conocemos. La escribió siendo muy joven y lo que veo es una partitura directa, genuina y es también un pecado de juventud porque es complicadísima para las voces, es endiablada para el tenor", cuenta el director.

El propio Javier Camarena ha dicho que se trata de una de las óperas más difíciles que ha interpretado; su debut en el Teatro Real fue celebrado por el público y por la crítica.