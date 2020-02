Mexicanas crean plataforma para vender y reciclar basura

Alejandra Valdez, ingeniera ambiental del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Lisseth Cordero, ingeniera industrial del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comenzaron a planear un proyecto que atacara el problema de la basura en el país. Alejandra impartía cursos sobre reciclaje en algunas empresas y Lisseth había hecho su tesis sobre este tema. Ambas querían aprender a reciclar y deseaban que las personas supieran cómo hacerlo

Así crearon Ecolana, una plataforma digital que guía a las personas interesadas en reciclar, indicando los sitios donde pueden canjear su basura por dinero, el proceso que un consumidor debe seguir y los materiales que reciben en cada centro de acopio.

En México, cada persona genera 1.21 kg de basura al día, según el Banco Mundial. El 74.5% termina en rellenos sanitarios y sólo 5% se recicla, de acuerdo con el informe What a Waste publicado en 2018. Rodeadas de tubos, pedazos de erro y botellas de PET, las ingenieras explican el funcionamiento de uno de los centros de acopio que los usuarios pueden ubicar en la plataforma de Ecolana.com.mx El mapa utiliza la ubicación exacta del visitante de la página y señala los centros de recolección más cercanos. Ahí las personas pueden llevar desde bolsas de plástico, cartón, envases de todo tipo, aceite vegetal, medicamentos y ropa. Dependiendo del material y de la cantidad, es el pago que los usuarios recicladores recibirán por sus residuos sólidos en el centro de acopio, para lo cual se debe elegir entre 29 tipos de basura e identicar los lugares que aceptan cada desecho

En los centros captan todos los materiales o residuos sólidos generados por los ciudadanos, los almacenan y esperan a reunir lo suciente para enviarlo a sus destinos nales: centros de reciclaje. Ahí son transformados en botellas o bras que luego retornan a la gente en forma de nuevos envases. "La gente no quiere hacer nada" Las jóvenes arman que otras personas también tienen la intención de reciclar pero no saben exactamente cómo hacerlo. "Es un cliché muy común que dicen que la gente no quiere hacer nada. Sí quieren, pero no saben dónde empezar", dice Alejandra. La plataforma Ecolana ahora tiene más de 15 mil visitas al mes, de las cuales 70% son mujeres, lo que se traduce en mayor captación de materiales para su reutilización. "Normalmente empiezan por una inquietud sobre qué pasa con la basura, después se ponen a investigar y a preguntar con amigos o amigas, entonces dan con nuestra página. Nos dicen: ´Oye, tengo un envase de yoghurt o de refresco´. Nos preguntan qué pueden hacer con él o a dónde lo pueden llevar", explica la ingeniera del

. La primera idea fue crear una aplicación, pero pronto se encontraron con el primer problema: diseñarla era demasiado caro y no contaban con recursos sucientes para desarrollarla. Además no tenían ningún patrocinador, por lo que tampoco había forma de nanciar el proyecto

Luego sugirieron desarrollar un mapa en una página web, ya que era menos costoso. Ambas pidieron dinero prestado entre sus conocidos y usaron los ahorros que tenían para lograrlo, pero fueron víctimas de estafa: "La agencia nos vio la cara, no nos hizo la página, les pagamos antes y no nos entregaron un mapa", recuerdan. Tardaron un año en encontrar a un nuevo programador que les ayudara a diseñar la página tal y como la habían planeado.

La plataforma que estaría lista en 2017 fue lanzada un año después. Desde entonces comenzaron a crear alianzas con recicladores y convencer a marcas de que su proyecto atacaría un problema ambiental mientras les brindaba benecios. Una de las primeras que consiguieron fue con Jessica Bernal, publirrelacionista de la Asociación Mexicana por los Derechos del Reciclador (Mexider), las cual una red integrada por seis empresarios que tienen centros de acopio en la capital. "La sociedad muchas veces los toma como basureros y Ecolana los ayuda a ser vistos. Esta alianza los ha beneciado, pues personas que no sabían cómo manejar sus residuos ahora los llevan directamente a reciclar", comenta Jessi

Christopher Vargas, de 8 años, llega a uno de los 12 centros de acopio ubicados en la Avenida Santa Lucía, en la alcaldía Álvaro Obregón. Carga una bolsa llena de botellas de PET. Un par de metros atrás de él, su abuelo explica que junto con su esposa y su nieto recolectan botellas y latas y que cada mes las venden para tener un ingreso extra. La familia de Christopher es uno de los eslabones de la cadena de reciclaje que ha sido identicada por Alejandra y Lisseth. La mayoría de los consumidores desconoce que puede llevar su basura a uno de los centros de acopio para obtener dinero a cambio. Las ingenieras quieren que esto se lleve a cabo en todos los estados de México. El centro de reciclaje visitado por EL UNIVERSAL es uno de los más de 6 millones que existen en el país. Éste aparece en el mapa de la plataforma y en él se reciben erro viejo, PET, latas de aluminio, botellas de desodorante e incluso discos compactos. Ecolana y las empreso

"Ellos reciclan cerca de 80% de lo que tienen en su casa y nosotros los capacitamos para que puedan replicar este modelo en sus comunidades, con sus amigos, en las escuelas de sus hijos", explica Alejandra. Ecolana trabaja con un modelo de reciclaje inclusivo, esto signica que genera empleos en varios niveles que van desde una persona hasta grandes empresas. Dan trabajo a pepenadores e ingresos a dueños de centros de acopio. "Se trata de generar empleos y economía gracias a los residuos", dice Alejandra Valdez, una de sus fundadoras. La comunidad de los Héroes del Reciclaje está compuesta, en su mayoría, por amas de casa que han decidido implementar las medidas en su propio hogar. "Una vez que ellas lo entienden, se comprometen y empiezan a compartir esta información con otras personas, y eso hace que el efecto se vaya multiplicando", reconocen las jóvenes. La capacitación que dan a los usuarios es gratis. El método para tener un modelo de negocios y tener ingresos es trabajar con marcas de consumo, hacen campañas y diseñan estrategias para las compañía

El equipo de la startup ha mejorado la estrategia de reciclaje en varias empresas y promueve alianzas entre la marca y los acopiadores. Ahora algunos centros captan cápsulas de café, envases multicapa, de dermocosméticos y botellas de cerveza de marcas especícas que retornan directamente a las fábricas. Los residuos recuperados son usados nuevamente. La página está dirigida al público en general, pero si los visitantes desean involucrarse en el proceso, pueden inscribirse en los cursos presenciales de seis módulos: tres sobre cómo usar los residuos y tres de cómo compartir el conocimiento

"Nosotros hicimos esta comunidad porque Lis y Ale no se pueden clonar 32 veces e ir por todos los estados, entonces necesitamos aliados para difundir el mensaje", concluye la ingeniera ambiental del IPN. Para ambas jóvenes el objetivo de la página es que la conciencia del reciclaje llegue a cada rincón del país y que la mayoría de consumidores entiendan cómo hacer un uso responsable de la basura