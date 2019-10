Mets despiden a Mickey Callaway

Mickey Callaway fue despedido este jueves como mánager de los Mets de Nueva York tras quedar fuera de los Playoffs en las dos temporadas que estuvo al mando.

El cese de Callaway se dio cuatro días después que Nueva York completó una campaña con marca de 86-76, un repunte de nueve victorias con respecto a su debut en 2018.

Pero la fuerte reacción de los Mets en la segunda mitad no alcanzó para salvar al asediado Callaway, a quien le quedaba un año de contrato.

Nueva York tuvo marca de 46-26 tras el Juego de Estrellas y se metió en la puja por los comodines de la Liga Nacional, quedando eliminado en la última semana.

"Me siento insatisfecho. Siento que dejamos escapar victorias, que no pudimos cumplir con la que teníamos realmente como objetivo, que era llegar a la postemporada. No estamos en octubre y de eso se trata", dijo Jeff Wilpon, director ejecutivo de los Mets.

Los Mets se convierten en el séptimo equipo que busca nuevo mánager, uniéndose a los Angelinos, Cachorros, Gigantes, Padres, Piratas y Reales.