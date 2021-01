Meten gol en boletaje

México siempre fiel, pero al Tri.

Los aficionados tricolores ya ganaron el primer partido en Qatar 2022 y eso que aún no se disputa la Eliminatoria Mundialista. Se abrió la puerta y arrasaron con los primeros boletos en un lapso de 3 horas.

Grupo REFORMA publicó que el 1 de febrero comenzaría la venta de entradas de MATCH Hospitality para Qatar 2022, pero ante la fuerte demanda de aficionados buscando información en las páginas oficiales de la FIFA se tomó la decisión de liberar asientos, y entonces los mexicanos de inmediato comenzaron a tirar a gol.

José Luis Font, director global de Relaciones Corporativas de MATCH Hospitality, reveló esta semana en entrevista que la fanaticada nacional ha sido la que más boletos de Hospitality ha comprado durante los últimos tres Mundiales, solo superada por las sedes (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), y para el Mundial de Medio Oriente ya llevan ventaja.

En distintos grupos de redes sociales de fans mexicanos asiduos a las Copas del Mundo se hizo viral desde temprano que se iban a poner a la venta y al momento de liberarse tickets no dudaron en adquirir asientos con todo y el tema de la incertidumbre de la pandemia del Covid-19 o el factor económico.

"Fue sorpresivo lo que pasó en la mañana (jueves) y sorpresivo que se agotaran los boletos de Hospitality (de México)", dijo Luis Espinosa, fundador de Sigo Al Tri, grupo en redes sociales donde están aficionados que han ido a Mundiales pasados.

Cabe señalar que la diferencia entre los boletos "normales" -que se venderán en tres categorías (1, 2 y 3)- a los de Hospitality radica en que estos últimos son Cat 1 y tienen más amenidades, como bebidas y alimentos dos horas previas, durante y una hora después del partido, además de estacionamiento o transporte, entre otros bonus.

MATCH Hospitality y la FIFA tienen contemplado seguir con la apertura oficial de venta de boletos el próximo lunes, por lo que podrían liberarse más tickets de la categoría Club, misma que se agotó en menos de tres horas para los partidos probables de la Selección Mexicana, en caso de hacer efectiva su clasificación al Mundial en Qatar.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS?

MATCH Hospitality es el único portal autorizado por FIFA para vender desde ahora boletos para Qatar 2022.

A fines del 2021 se pondrán a la venta los boletos que no son Hospitality a través de la lotería de la FIFA (no se asegura que se pueda obtener

el boleto del partido deseado), y se estima que salgan entre 150 (Cat. 3) y 300 dólares (Cat. 1).

¿CÓMO SE ADQUIEREN EN ESTE

MOMENTO LOS DE HOSPITALITY?

Ingresar desde una computadora, tableta o celular a la página de https://hospitality.fifa.com/2022/es/

Se debe crear usuario donde uno pondrá nombre, correo electrónico, idioma y dirección (principalmente la del estado de cuenta de tarjeta bancaria).

En la página se debe ir a Comprar Paquetes, y ahí se verán diferentes opciones que van desde Serie de Equipo (el país que se quiera), Juegos Solos, Ronda Final, Series de Sedes, o Series Increíbles, la de más lujo y misma que anuncian ya está agotada.

Tras la elección de cualquier paquete, aparece el total que se va a pagar en dólares. Hay que darle "agregar al carrito".

Después, debe irse a la parte superior y dar click al carrito o poner pago.

Saldrá en la pantalla la solicitud que se realizó y el monto total. Se le da pago de nuevo y aparece una página para realizar el importe final.

El portal solamente permite pagar con Visa o Mastercard.

En el caso de México, algunos bancos por prevención mandan alertas a los celulares o correos de los tarjetahabientes para autorizar la comprar con algún código.

Ya con la aprobación, aparece una pantalla que agradece la compra y de inmediato llega un correo que le avisa al cliente que fue un éxito su operación.

En el documento se señala que en 2022 será anunciada la forma de entrega de boletos.

Superan mexicanos a potencias.

Las grandes selecciones están al alcance, no así el Tri.

Si se quiere ver a los mejores equipos o futbolistas del planeta todavía se pueden encontrar boletos de todos las categorías de MATCH Hospitality para Qatar 2022, algo que se complica en el caso de la Selección Mexicana.

México demostró ayer en unas cuentas horas por qué es el país que más boletos adquiere de Hospitality en todo el mundo durante las últimos tres Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), quitando a los seguidores locales.

Tras liberarse todos los boletos de Hospitality para el Mundial de Medio Oriente, se pueden conseguir todavía entradas para juegos en solitario o series del actual campeón Francia o de selecciones de primer nivel como Brasil, Argentina, Alemania, España, Bélgica o Portugal.

La euforia que se vive en México por ir al Mundial no se ve en todos los rincones. En grupos de redes sociales de aficionados de Argentina, se comentó que la economía no se encontraba en el mejor momento y ahora pensaban en no viajar a Qatar.

En grupos de aficionados brasileños coincidían en que prefieren esperarse a la lotería de fin de año para ver si pueden adquirir boletos a menor precio, aunque sea sin las amenidades del Hospitality.

Amarra aficionado 3 juegos del tricolor.

Gustavo Loera no quería vivir de nuevo las pesadillas de Rusia 2018, donde los boletos en reventa estaban por las nubes.

Tuvo el chance de asegurar el jueves sus asientos para Qatar 2022 y no lo dudó.

El aficionado del Tri se enteró ayer por la mañana, por la publicación de Grupo REFORMA, que los boletos de MATCH Hospitality para el Mundial del próximo año iban a estar disponibles a partir del 1 de febrero.

Entró a la página oficial de la FIFA y, sorpresa, se dio cuenta que ya los habían liberado, acción que lo llevó a comprar la serie de primera ronda del Tri en la categoría de MATCH Club, misma que después terminaría agotándose.

"Solamente había ido al de Rusia y voy por mi segundo. Me enteré por la publicación, la portada de Grupo REFORMA y metí y después ya estaban disponibles y dijimos de una vez, pues en Rusia tuvimos una mala experiencia, para el partido de Alemania, pues los daban carísimos, en mil 500 dólares en Categoría 3 (Hospitality es Cat. 1), y mejor decías lo hubiera comprado en el Hospitality, y pues dije ´de volada´ compramos la serie.

"Después vi que había cola (virtual) en la página, y se acabaron. La demanda es altísima, y aparte mucha gente mexicana de Estados Unidos también los acapara, y pues te das cuenta que por eso México es el que más lleva a los Mundiales", contó Loera, aficionado de 24 años de edad.

Gustavo contó que desde que regresó de Rusia tiene un garrafón que se va llenando poco a poco de billetes, y que también parte de su sueldo lo tiene en una cuenta de inversión, misma que se abrirá para el viaje de Qatar.