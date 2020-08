Meten como inversión ¡créditos a la palabra!

Ciudad de México.

En lugar de contabilizar 27 mil millones de pesos del programa de créditos a la palabra como subsidios o colocaciones de la banca de desarrollo, la Secretaría de Hacienda los clasificó como inversión pública, detectó México Evalúa.



Esto hizo que en el primer semestre la inversión en Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General creciera 20 veces frente a 2019, al sumar 28 mil 248 millones de pesos.



Pero 27 mil millones son del programa Apoyo Financiero para Microempresas Familiares, es decir, créditos a la palabra, de la Secretaría de Economía (SE).



"Es totalmente equivocado, hay definiciones contables de la inversión física y se tiene que agregar además algo físico, se tiene que generar infraestructura; esos créditos no generarán infraestructura y mucho menos del Gobierno", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.



Mediante créditos a la palabra se prestan 25 mil pesos a empresas familiares, y se amplió a negocios afectados por el Covid-19. No obstante, no son de infraestructura, dijo Campos.



En su informe trimestral, Hacienda presumió que la inversión física creció en el primer semestre 16% anual, pero sin los 27 mil millones mal contabilizados, el alza es de 6 por ciento.