Mete Obrador manos en la detención de Susana Prieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga el caso y revise la detención de Susana Prieto Terrazas, abogada laborista fundadora del Movimiento 20/32 de Matamoros, la cual fue aprehendida el lunes en aquel puerto fronterizo y actualmente se encuentra detenida en el Centro de Ejecución de Sanciones Victoria.

"Desde el primer día di instrucciones de que se revisara el caso, tiene que ver con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, no es un asunto federal, para aclararlo", dijo este viernes en rueda de prensa ´mañanera´ desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, "esta señora encabezaba movimientos en las maquiladoras, pero no se puede inventar, no se puede fabricar delitos a nadie, no puede haber represalias contra nadie".

Prieto Terrazas es imputada por la probable comisión de delitos como Amenazas; Asonada o Motín; Coacción de Particulares; y Delitos cometidos contra Servidores Públicos cometidos el pasado diez de marzo en contra de personal de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje No. 6 en la ciudad de Matamoros.

"Di instrucciones de que se analizara esta situación y que se evitara una arbitrariedad o no se permitiera una arbitrariedad. Nosotros somos respetuosos de las libertades y por eso sí se está viendo este asunto", el mandatario federal rechazó que se trate de una petición del gobierno de los Estados Unidos a las autoridades locales para la detención de la abogada laborista, "no se atreverían a hacerlo y no va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de Estados Unidos".

Del mismo modo, el presidente López Obrador dio a conocer que giró instrucciones a la titular de la Secretaría del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde Luján, para que intervenga en plan de conciliación, "todas estas cosas no pueden pasar desapercibidas por la autoridad, porque no puede haber represalias. No es de que: ´Tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador, conflictivo; incluso, estás poniendo en riesgo las inversiones para México´", puntualizó.