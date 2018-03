Messi: “Sueño con poder levantar la Copa del Mundo"

"No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Puedes llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio.

"Ojalá sea un gran Mundial, mi deseo es el de todos los hinchas, vamos con muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa a la Argentina. Esperamos podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país", comentó en entrevista para América TV.



Para ponerlo en la historia como uno de los mejores jugadores de futbol, muchos aficionados y analistas dicen que Messi debe ganar un Mundial, como en su momento lo hicieron Pelé con Brasil y Diego Maradona con Argentina, por lo que la 'Pulga' sabe que tiene los reflectores encima.



"He visto por todas partes las ganas de la gente que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé, el deseo de verme campeón. La verdad que eso es impresionante, en cualquier parte del mundo están esperando que Argentina sea campeón y que se me dé a mí, es impresionante", agregó.



Sobre la generación de la Albiceleste que ha llegado a tres Finales, dos de Copa América y una de Mundial, pero que no ha podido consagrarse con un título, Messi dice que la crítica es muy dura.



"Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Es un poco también lo que nos hizo sentir la gente, ¿no? Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados lamentablemente".