Messi rompe silencio y se enoja por maltrato en Argentina

Tras más de ocho meses de silencio, Lionel Messi se refirió el viernes a la amarga eliminación de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su enojo por las constantes críticas de las que es blanco en su país.

"Nosotros no somos de vender humo. Somos profesionales.... Mucha gente me decía que no volviera más (con la selección), familia, amigos... mi hijo de 6 años (me preguntó): ‘¿Por qué te matan en Argentina papi?", cuestionó el considerado mejor jugador del mundo en un diálogo con la radio Club 94.7 al analizar los cuestionamientos recibidos luego del traspié de la selección en el reciente Mundial.