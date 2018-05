Messi reconoce que no son favoritos para el Mundial de Rusia

Buenos Aires, Argentina.

"No somos los mejores", reconoció el capitán de la Albiceleste, quien aseguró que "siendo sincero y justo, hay unas cuantas selecciones mejores que nosotros".

Al respecto, puntualizó: "Tenemos que ser realistas y desde la humildad tenemos que ir en busca de ese sueño", la Copa del Mundo, que se le escapó en Brasil 2014 (perdió 1-0 la Final con Alemania en tiempo extra).



En declaraciones al Canal 13, difundidas el domingo a la noche, expresó: "Le tengo mucha fe a este grupo, estamos trabajando muy bien, tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia, pero tenemos que ir con tranquilidad".



"Tampoco tenemos que tirar el mensaje de 'vamos a ser el campeón del mundo porque somos los mejores', porque la realidad es que no es así", dijo en el programa Pasión por el Futbol.



Messi, de 30 años, remarcó no obstante que dejarán "todo para intentar lograrlo, sea cual sea el rival".



El jugador enfatizó: "Tenemos jugadores como para ilusionarnos. Hay que ir partido a partido y es importantísimo empezar ganando".



Asimismo, sostuvo que Argentina tendrá "un grupo complicado" junto a Islandia, Croacia y Nigeria, rivales a los que enfrentará el 16, 21 y 26 de junio, en ese orden



QUIERE JUGAR EN NEWELL'S



Lionel Messi, quien solo ha jugado para el Barcelona durante su carrera, aseguró que le gustaría vestir la camiseta de Newell's Old Boys antes de retirarse.



El cinco veces ganador del Balón de Oro de la FIFA reconoció que algún día le gustaría jugar para el equipo de Rosario en el que entrenó cuando era niño en su país, antes de mudarse a Barcelona a los 13 años.



"Cada vez estoy más seguro de que en Europa, el Barcelona será mi único club ", dijo Messi al Canal 13 de Argentina.



"Siempre dije que quería jugar en el futbol argentino un día, no sé si sucederá, pero lo tengo en mente. Sería en Newell's, en ninguna otra parte. Me gustaría hacerlo por al menos seis meses, pero nunca se sabe lo que ocurrirá", agregó el futbolista.