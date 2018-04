Messi es nombrado embajador del Turismo Responsable

El nombramiento del integrante del equipo español Barcelona se llevó a cabo el 7 de abril y estuvo a cargo del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

"La Organización trabaja para que el turismo sea una fuente de desarrollo, y estoy feliz por unirme", comentó el delantero del Barcelona.



Messi declaró ser un amante de los viajes, así como de conocer otras culturas, por lo que se mostró muy identificado con el proyecto, que busca que este tipo de turismo sea sostenible de manera social, económica y medioambientalmente.





"Siempre que he viajado me he permitido conocer otras culturas y sociedades, así como otras formas de ver el mundo, lo cual es muy enriquecedor", enfatizó el astro del balompié.



En tanto, Pololikashvili mostró también satisfacción por contar con una figura como Messi, a quien dedicó todo tipo de elogios.



"Contar con Messi supone seguir compartiendo con todo el mundo los valores positivos y los beneficios reales que el turismo representa", dijo el secretario general de la OMT.



"Él rompe todos los superlativos como deportista y es un ejemplo de que la voluntad, el trabajo constante y la perseverancia producen buenos resultados. Nos honra que se haya sumado a la causa de la OMT", puntualizó Pololikashvili.



Con este nombramiento, la estrella argentina se suma al ex jugador del Real Madrid Fernando Hierro y al ex seleccionador de España Vicente del Bosque, dos figuras públicas seleccionadas para reflejar la unión del deporte y el turismo.