Messi no considera a Argentina favorito para ganar la Copa América

Buenos Aires, Argentina.

El capitán Lionel Messi le bajó el cartel de favorita a la selección de Argentina para ganar la Copa América.



"No somos candidatos como otras veces. Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio", sentenció el astro argentino en una entrevista al canal TyC Sports.



Messi, de 31 años, es uno de los tres históricos que sobrevivieron al paso del tiempo del plantel que perdió la Final del Mundial 2014. Los otros son los delanteros Sergio Agüero y Ángel di María.



Apenas nueve futbolistas de los 23 elegidos por el técnico Lionel Scaloni para el torneo continental en Brasil jugaron hace un año en el Mundial de Rusia, en el que Argentina quedó eliminado en los Octavos de Final en medio de una crisis interna.



"Hay muchos chicos jóvenes y nuevos que no tienen muchos partidos en la selección. Para la mayoría es la primera competencia oficial", advirtió el también capitán del Barcelona.



El presente de la Albiceleste contrasta con los más recientes certámenes continentales, en los que se perfilaba como clara favorita y jugó las finales de 2015 y 2016, derrotada en ambas por Chile.



Pero más allá de la renovación, Messi admitió que la obligación de ganar el trofeo es la misma.



"Eso no quita que Argentina no vaya a buscar el campeonato y tratar de conseguir la copa como lo hace siempre", apuntó Messi, que nunca ha conquistado un título con la selección mayor.



Argentina, que no grita campeón desde la Copa América 1993, integra el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar.



"Es un grupo difícil. Colombia siempre nos costó y será más complicado ahora que tiene a Carlos Queiroz (técnico portugués). Paraguay nos va a presionar en todos lados. Qatar no sé cómo puede ser, pero viene de ser campeón de Asia. Son selecciones importantes, difíciles. Hay que darles importancia", concluyó.