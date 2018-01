Messi destaca labor del entrenador Ernesto Valverde

"Desde la llegada del nuevo técnico, fue muy claro desde el principio acerca de lo que él pretendía del equipo y nosotros nos adaptamos rápidamente a lo que pedía, que no era muy diferente de lo que veníamos haciendo. Nos hicimos fuertes defensivamente y delante tenemos jugadores de mucha calidad que resuelven", precisó el jugador del Barcelona.

El argentino participó esta tarde en un anexo del Palau Sant Jordi en un acto con uno de sus patrocinadores, la marca de prendas deportivas Adidas, para presentar sus nuevas botas de futbol, así como para participar en diferentes actividades con jóvenes.



En las declaraciones que realizó ante los numerosos medios reunidos, Messi subrayó que con el Barsa de Ernesto de Valverde el equipo azulgrana no ha cambiado mucho respecto "a lo que veníamos haciendo antes".



Dijo que se sentía optimista por el camino emprendido por el Barcelona este curso, vivo en todas las competiciones, y sobre la clasificación para las Semifinales de la Copa del Rey.



"Pasamos una prueba difícil, como era remontar. No fue fácil, Estamos contentos por cómo van las cosas".



Se alegró por la llegada del brasileño Philippe Coutinho y el colombiano Yerry Mina.



"Estamos felices de que estén con nosotros", reveló.



Sobre ampliar los cinco balones de oro que tiene, Messi volvió a ser concreto en esta materia.



"No son mi objetivo los premios individuales. Los objetivos son los de todo el equipo y gracias a Dios estamos en buen camino".



Comentó que acepta de buen gusto los descansos en algunos partidos y que los encaja con normalidad y tranquilidad. No obstante, aseguró que los decide el técnico y que ello lo hablamos.



Del acto publicitario, Messi aseguró que participa en el diseño de sus botas y que lo que más le pide a los diseñadores es que no cambien muchas las cosas respecto a las anteriores botas.



"Más que la visibilidad (de las botas) lo que más queremos es la comodidad", sentenció.