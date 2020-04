Meseros en crisis, quedan sin empleo

Desde hace 20 días nos quedamos sin trabajo, somos libres, esto es no pertenecemos a ningún sindicato, por ello es que estamos buscando la ayuda del gobierno del estado y municipal Manuel Ramírez, desempleado

Tampico, Tam.- Un promedio de 200 meseros pidieron el apoyo al gobierno municipal, ya que hace 20 días han quedado desempleados derivado a la emergencia sanitaria por el Covid-19. Piden recursos económicos para sobrevivir con sus familias.

Manuel Ramírez, uno de los desempleados señaló que ante esta situación están pidiendo apoyo económico al municipio a cargo de Jesús Nader Nasrallah para así sobrevivir a esta crisis económica derivada del problema de salud.

Indicó que enteraron que el municipio apoyó a los boleros con la cantidad de 2 mil pesos y así quieren que apoye a los de su ramo, pues también son un sector que se ha quedado sin el sustento al cerrarse los restaurantes.

"Desde hace 20 días nos quedamos sin trabajo, somos libres, esto es no pertenecemos a ningún sindicato, por ello es que estamos buscando la ayuda del gobierno del estado y municipal".

Añadió, "a mí me ofrecieron una despensa en el DIF y les agradezco mucho, está muy completa pero no es suficiente porque no tengo dinero para comprar gas, jabón, pagar el agua, entre otros", recalcó.

Indicó que por ello es que acuden a la presidencia municipal en busca de apoyo del alcalde y esperan que atienda su petición.

Por último mencionó que les da pena pedir ese tipo de apoyo, pero no cuentan con otra salida para sobrevivir con sus familias.