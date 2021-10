Mesero humillado se burla del influencer Carlos Muñoz; así le respondió

Luego subió otros clips donde le cuestionaron si era realmente él y en uno más se burla del influencer de 39 años que cobra miles de pesos por conferencias en las que da consejos para dejar de ser pobre y ser rico, si y solo sí se tienen cualidades de líder, no de empleado.

En su clip saca de sus bolsas del uniforme de mesero unos paquetes de papas fritas y los saca para comérselas, pero las esconde burlándose del mensaje de Muñoz: "Esta persona esta allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre. ¿O tienes hambre güey? ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis y no los agarra y véanlo. Seguramente no acabó ni la primaria, güey, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por los cigarros..."

En otro video señaló que se acordaba bien de ese día, se despertó "normal", fue a su trabajo, "pero yo siempre he sido un héroe ´paps´. Mandilito siempre", indicó mostrando el mandil de mesero, junto con el mensaje: "Ese día despertaste, no sabías que ibas a ser un héroe, el que quería humillar terminó humillado".

En el video de 2020, mientras da una conferencia, Carlos Muñoz señala al mesero y dice:

"El güey que está ahí parado, que está trabajando aquí y te agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado –en una silla en su conferencia--, porque no tiene el hambre, güey (de emprender)".

Muñoz plantea que si el mesero hubiera ahorrado durante los últimos tres meses para pagar su curso, se hubiera sentado como parte de los asistentes a la conferencia. En aquella ocasión también fue criticado por el video titulado "Le regalo una beca a un mesero".

"Él está cómodo dónde está y puedo regresar dentro de 20 años y él puede seguir ahí", dice Muñoz en el video.

Para limpiar su imagen, el influencer pidió disculpas al joven en Instagram y aseguró que le ofreció una beca y se justificó diciendo que su manera de comunicarse es "agresiva y fuerte".

En el video Muñoz le pide sentarse para escuchar su curso, le dice que él hablaría con el gerente y luego pregunta a sus seguidores que si no les importa que acababa de becar a una persona. El joven mesero le responde: "No, aquí estoy bien". Pero luego lo sienta en el curso y le dice: "Ponte a tomar notas, cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí. Nadie ocupa bebidas ahorita. Ok. ¿No les importa que acabo de becar a un individuo verdad? ¡Denle un aplauso a este cabrón!".

En su cuenta de Instagram Muñoz contó su versión de los hechos, argumentando que él quiere ayudar a las personas a sobresalir, no a perjudicarlas.

En historias de esa red social compartió varios videos para responder a la polémica. Aceptó haber confrontado al mesero, pero dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto porque su comunicación es "agresiva y fuerte" y aseguró que el clip compartido en redes sociales fue para hacerlo quedar mal en internet.

"Ofrezco una disculpa por ese video en particular para todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Nunca es negativa y siempre es tratar de buscar el crecimiento de la gente. De hecho, con ese mesero lo que queríamos era becarlo para buscar ese crecimiento", afirmó.