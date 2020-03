Mesera vive al día y solicita se le dé apoyo

La contingencia sanitaria del Covid-19 está dejando estragos en las familias que viven al día y ante el cierre de negocios y bajas ventas, atraviesan por una difícil situación.

"Sofía", a quien llamaremos porque prefirió omitir su nombre, es madre soltera, el padre de sus hijos falleció hace algunos años y quedó con tres menores, el más pequeño de un año: es mesera, pero ante el coronavirus -aunque están abiertos- le pagan menos y no hay propinas.

"Tenemos un sueldo pero no es completo, son siete días pero trabajamos un día si y un día no, mi salario normal es de 200 pesos al día, lo que nos ayuda son las propinas, pero pago para que me cuiden a mis hijos, pago luz, agua y renta", dijo.

Los restaurantes solamente están abiertos para llevar, por lo que no hay propinas que los puedan ayudar y los gastos siguen, incluso le cortaron la luz recientemente.

"No estamos recibiendo nada de propina, ya mucho es estar trabajando porque iban a cerrar pero el dueño nos turnó para que ganemos de perdido 400 o 500 pesos para la semana, más que nada con mis hijos, sí está muy difícil la situación, me la estoy viendo muy difícil"; expresó entre lágrimas.

Requiere alimento para los niños, leche, pañales grandes para un menor de un año y meses, todo lo que se pueda colaborar de personas de buen corazón. Aunque no dio su nombre, dejó su número telefónico para quien pueda apoyarla con víveres o lo que se tenga a la mano: 8991392773.

"No es fácil cuando tienes hijos, tienes que trabajar y llevar el sustento, siento que se me viene todo encima, hay gente que sí puede quedar en casa, pero uno vive al día, los meseros vivimos al día", finalizó.