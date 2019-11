Mes próximo consulta por Tren Maya: AMLO

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el próximo mes se realizará una consulta para continuar con la construcción del Tren Maya en el sur del País o desechar el proyecto.

"Vamos a llevar acabo consultas ciudadanas, que sea el pueblo el que decida, vamos a que el mes próximo un día se vote, todos ustedes si quieren o no quieren", indicó el Mandatario.

"Ahora sí es lo que el pueblo decida, porque no quiero echar andar algo que no vaya a terminarse, que me pongan tanto obstáculo y se me termine mi plazo, porque yo no me voy a reelegir".

El Presidente puso como ejemplo los amparos que se han presentado para evitar la ejecución del proyecto aeroportuario en Santa Lucía, los cuales han sido presentados ante la cancelación del Aeropuerto en Texcoco.

"Se les canceló su tranza pero se enojaron mucho", resaltó.

"Por eso lo estoy advirtiendo, porque los conozco, aunque te disfraces de ambientalistas, por eso les explicó de que es un proyecto para beneficio del pueblo, que seríamos incapaces de afectar el medio ambiente y de afectar la riqueza cultural".

Durante su visita a la comunidad de Calakmul, Campeche, López obrador insistió en que el Tren Maya busca generar empleos a los pobladores de las zonas que atravesará la vía.

"No se va a afectar el medio ambiente, no se van a afectar las son arqueológicas, al contrario, lo que queremos es que se conozca la gran riqueza artística y cultural que hay en esta región, y que con el turismo logremos dar trabajo, empleos, y que haya bienestar de toda esta región de la península de Yucatán", apuntó.