Merecimos más: Juan Carlos Osorio

Sochi, Rusia.- Juan Carlos Osorio consideró que Alemania fue justo ganador en la Semifinal de la Confederaciones, pero considera que el marcador de 4-1 fue engañoso.



"Merecíamos más por todas las opciones creadas, somos eficientes pero no somos eficaces, ellos cada vez que pisan el área tienen oportunidad de gol.



"Sí, considero que merecíamos más. Destacar que el equipo siempre fue al frente, continuamos con la idea de juego ante un equipo replegado, para por lo menos hacer uno o dos goles más", dijo el colombiano.



El estratega dijo que la decisión de no alinear a Carlos Vela fue suya, buscando aprovechar la presencia física de Raúl Jiménez y el toque de Giovani dos Santos.



Osorio destacó la mentalidad del Tricolor para no bajar los brazos a lo largo de este certamen.



"Mostramos una fuerza mental para venir de atrás, hoy fue muy difícil de hacer eso. Tratamos de defender a espacio abierto y encontramos pocos espacios para atacar, ellos tienen gente muy rápida y no pudimos anotar.