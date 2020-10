Merecen ser vistas

REBECCA

Es evidente que la nueva versión de la célebre novela de Daphne Du Maurier de 1938 no pretende ser el remake de la película clásica de Alfred Hitchcock, la primera que hizo en Estados Unidos en 1940, y que para muchos es la única referencia válida.

Sin embargo, Rebecca ha sido llevada a la pantalla grande dos veces y otras tres como película para TV, otras tantas como teleteatro y como mini serie en dos ocasiones.

Y tal parece que a la propuesta de Bean Wheatley protagonizada por Lily James, Armie Hammer y Kristin Scott Thomas, le pasa lo mismo que al personaje central de la historia.

Ubicada en los años 30, se trata de la historia de una chica sencilla que se convierte en la segunda esposa de un aristócrata viudo y millonario que la lleva a vivir a su mansión y ahí se enfrenta con el ominoso recuerdo de su antecesora que mantiene vivo una enigmática ama de llaves.

Los guionistas Jane Goldman, Joe Shrapnel y Anna Watherhouse hacen un buen trabajo y logran un relato que conserva el poderoso espíritu de la novela original, pero con el ritmo narrativo actual, con menos restricciones expresivas que las que el cine enfrentaba hace 70 años.

La producción es suntuosa y técnicamente está muy bien realizada y se beneficia con la elección de las locaciones.

El elenco tiene un buen desempeño, sobre todo Lily James, como una mujer que debe crecer, empoderarse y encontrar su lugar en el mundo.

Kristin Scott Thomas como el ama de llaves Mrs. Danvers, es una garantía y Armie Hammer demuestra que tiene el carácter de una verdadera estrella de cine.

THE DEVIL ALL THE TIME

El Diablo a Todas Horas es el tipo de proyecto que por su tamaño y elenco se prestaba para un estreno en la pantalla grande.

Es un drama que cubre varias generaciones en un poblado de los Estados Unidos y que sucede desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 60.

Esta basada en la novela del mismo nombre escrita por Donald Ray Pollock, que además interesantemente funge como narrador de la película.

Los personajes están marcados por la tragedia, y parece que no hay manera de que puedan escapar del destino que tienen enfrente.

Lo que más destaca de la cinta es el trabajo del ensamble de actores, ya que al ser varias historias todos tienen oportunidad de lucimiento.

Destacan Tom Holland como Arvin Russell, un joven que quiere romper con lo que sucede a su alrededor tras experimentar mucha pérdida en su corta vida.

Pero sin duda el trabajo más impresionante es el de Robert Pattinson, como un ministro que es la personificación de la maldad.

El Diablo a Todas Horas es una propuesta que los mantendrá interesados para ver como se cruzan los destinos de personajes tan imperfectos, que se sienten humanos.