´Merecen mujeres buena sexualidad´

En la serie "Sugar baby" (próxima a estrenarse), Gloria Izaguirre dará vida a una sugar mommy, es decir, una mujer de edad que paga por el servicio de hombres más jóvenes que ella, los sugar babies. La actriz señaló que en la vida real debe haber menos prejuicio sobre la manera en la que la gente decide ejercer su sexualidad, y más en un país como este, y aplaudió que su personaje sea una "sugar mommy empoderada", sin embargo, los actores que interpretan a los "sugar babies" también hablaron de los riesgos y las consecuencias de elegir estos caminos.

"Creo que las mujeres en México se merecen una buena sexualidad y sólo podemos comenzar empezando a hablar de ella más libremente, no nos corresponde juzgar, lo que quiero que quede de esto es la tolerancia para no estar juzgando y entender que hay muchas realidades distintas y que son muy válidas, que no soy ni peor ni mejor que la señora que aguanta al marido, y yo soy -en la serie- una sugar mommy empoderada que le paga a los hombres, y me da mucho gusto porque fui muy libre en eso desde chica y no le he pagado a los hombres todavía pero no lo descarto", dijo Izaguirre durante la presentación.