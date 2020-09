La leyenda de Menudo llegará con la serie Súbete a mi Moto a través del testimonio de quien ha sido visto como "el malo de la historia", Edgardo Díaz, su fundador, y con ello también se desata una menuda-polémica que podría terminar en la corte.

De acuerdo a uno de los dueños del nombre Menudo, esta historia representa "una serie no oficial", pues no cuenta con el testimonio ni autorización de quienes le dieron fama al grupo, sus principales cantantes.

A LITIGIO

"Esto va a entrar en un litigio por lo que no podemos hacer comentarios al respecto", señaló Noel López, uno de los dueños de la marca Menudo, de Talent Producer & Managing Partner Pinnacle.

La biopic, cuyo tráiler oficial fue presentado hace días, al parecer se basa en el dicho del hombre que fue mánager y fundador de la afamada boy band boricua que conquistó al público en los 80.

"Ninguno de los integrantes del grupo ha aprobado ni ha dado la autorización para nada que tenga que ver con ellos", agregó López en entrevista telefónica.

Súbete a mi Moto se estrenará el 9 de octubre por Amazon Prime Video.

LEYENDA NEGRA

"Aquellos que sólo quieran ver la leyenda negra de Menudo que lo hagan, pero, créanme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno, fue épico", con esta frase del personaje de Edgardo Díaz inicia el tráiler.

Como el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo presentan a esta agrupación que inició su historia en 1977 y que alcanzó el éxito en la década de los 80 con René, Ricky, Miguel, Johnny y Xavier, en el grupo que hizo bailar y cantar a la juventud de muchos países.

Famosos como Ricky Martin y Draco Rosa también hicieron sus pininos en la agrupación.

Quienes continúan con la leyenda, como René, Ray, Miguel, Johnny o Ricky, al parecer no están enterados del contenido de Súbete a mi Moto.

"No podría darte una opinión sobre lo que no he visto, sin embargo, creo que es una buena iniciativa si el proyecto es hecho de una manera adaptada a la realidad que nosotros vivimos", declaró Ray, ex integrante de Menudo.

"Tengo el presentimiento de que es la visión o la opinión o lo que vivió el señor Edgardo Díaz. En ese caso, debo esperar a verla y si la versión es muy diferente a lo que nosotros vivimos, tengo el presentimiento de que habrá otra versión hecha por nosotros".

El cantante aclaró que el genio y creador detrás de Menudo efectivamente es Díaz, y que su punto de vista es muy importante y se respeta.